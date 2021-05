Slováci v skupine na ME proti Nórsku, Rusku a Litve

Žreb základných skupín ME 2020 v hádzanej mužov:



A-skupina (Debrecín): Slovinsko, Dánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora



B-skupina (Budapešť): Portugalsko, Maďarsko, Island, Holandsko



C-skupina (Szeged): Chorvátsko, Srbsko, Francúzsko, Ukrajina



D-skupina (Bratislava): Nemecko, Rakúsko, Bielorusko, Poľsko



E-skupina (Bratislava): Španielsko, Švédsko, Česko, Bosna a Hercegovina



F-skupina (Košice): Nórsko, Rusko, SLOVENSKO, Litva

Budapešť 6. mája (TASR) – Slovenskí hádzanári sa v základnej F-skupine ME 2022 stretnú v Košiciach s Nórskom, Ruskom a Litvou. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Budapešti. Európsky šampionát sa bude hrať od 13. do 30. januára budúceho roka na Slovensku a v Maďarsku.Slováci figurovali pri žrebe v treťom výkonnostnom koši. Z elitného im prisúdil Nórov, dvojnásobných vicemajstrov sveta a bronzových z predchádzajúcich ME. Z druhého koša pribudol do skupiny tradičný slovenský súper z uplynulých kvalifikácií Rusko, stretli sa spolu v boji o ME 2018 a 2020 i o MS 2019. Štvrtým účastníkom skupiny je Litva, na ktorej Slováci stroskotali v prvej fáze kvalifikácie MS 2021. Do ďalšej fázy sa z košickej Steel Arény prebojujú prvé dva tímy.Druhým slovenským dejiskom ME 2022 bude ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave, kde sa uskutočnia dve základné skupiny - v D-skupine sa predstavia Nemecko, Rakúsko, Bielorusko, Poľsko a v E-skupine Španielsko, Švédsko, Česko a Bosna a Hercegovina. V Maďarsku sa bude hrať v mestách Budapešť, Szeged a Debrecín.Jedným z aktérov žrebu bol aj slovenský reprezentačný brankár, najlepší hádzanár SR za rok 2019 a hráč budapeštianskeho Ferencvárosu Marián Žernovič, ktorý žreboval družstvá zaradené do 3. koša. Okrem neho sa rovnakej úlohy pri ďalších košoch zhostili Chorvát Luka Stepančič, Maďar Bence Bánhidi a Španiel Rodrigo Corrales.Na ME 2022 sa druhýkrát v histórii predstaví 24 účastníkov. Žreb ich rozdelil do šiestich skupín po štyroch, z každej postúpia ďalej dva tímy. Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny budú hostiť Budapešť a Bratislava, v hlavnom meste Slovenska sa v prípade postupu zo základnej skupiny v Košiciach predstaví aj domáca reprezentácia. Turnaj vyvrcholí záverečnými duelmi o medaily a umiestnenie v Budapešti.Celkovo bude na programe 65 stretnutí - 30 na Slovensku a 35 v Maďarsku. Oficiálny maskot šampionátu je jeleň, na sociálnych sieťach Európskej hádzanárskej federácie (EHF) i Slovenského zväzu hádzanej (SZH) môžu fanúšikovia do 30. mája hlasovaním rozhodnúť o jeho mene (Pranky, Goldie alebo Tricky).Do štartu ME zostáva už iba niečo viac ako osem mesiacov.informoval prezident SZH Jaroslav Holeša, podľa ktorého sú obe slovenské haly pripravené na organizáciu vrcholného podujatia.Okrem Slovenska a Maďarska ako organizátorov mali vopred istotu štartu na šampionáte aj obhajca titulu Španielsko a finalista uplynulých ME Chorvátsko. O ďalších 20 miesteniek bojovali zvyšné tímy v kvalifikácii.Slováci štartovali na ME doteraz trikrát. Naposledy v roku 2012 v Srbsku, kde obsadili posledné 16. miesto.