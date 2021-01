Dáni zdolali vo finále MS v hádzanej Švédsko a obhájili titul

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

MS v hádzanej mužov v Egypte



finále:



Dánsko - Švédsko 26:24 (13:13)



zostava a góly Dánska: N. Landin, Möller - M. Hansen 7/1, N. O. Nielsen 5, Holm 4, Saugstrup 3, M. Landin 2, Möllgaard 2, Andersson 1, Gidsel 1, Larsen 1, Hald, E. M. Jakobsen, Olsen, Svan, Zachariassen



zostava a góly Švédska: Aggefors, Palička - Wanne 5/1, Lagergren 4, Claar 2, Gottfridsson 2, Pellas 2/2, D. Pettersson 2, F. Pettersson 2, Sandell 2, Carlsbogard 1, Chrintz 1, Darj 1, Edvardsson, Jönsson, Lindskog



Rozhodovali: Raluy, Sabroso Ramirez (obaja Šp.), vylúčenia: 4:3, 7 m hody: 2/1 - 4/3



zápas o 3. miesto:



Španielsko - Francúzsko 35:29 (16:13)

Najviac gólov: A. Dujšebajev 8, D. Dujšebajev 6 - Descat 7/1, Fabregas a Tournat po 4



Konečné poradie MS 2021: 1. Dánsko, 2. Švédsko, 3. Španielsko, 4. Francúzsko, 5. Maďarsko, 6. Nórsko, 7. Egypt, 8. Katar, 9. Slovinsko, 10. Portugalsko, 11. Argentína, 12. Nemecko



All-Star tím MS 2021:



ľavé krídlo: Hampus Wanne (Švéd.)

ľavá spojka: Mikkel Hansen (Dán.)

stredná spojka: Jim Gottfridsson (Švéd.)

pravá spojka: Mathias Gidsel (Ďán.)

pravé krídlo: Ferran Sole Sala (Šp.)

pivot: Ludovic Fabregas (Fr.)

brankár: Andreas Palička (Švéd.)



Prehľad doterajších majstrov sveta:



1938 Nemecko

1954 Švédsko

1958 Švédsko

1961 Rumunsko

1964 Rumunsko

1967 ČSSR

1970 Rumunsko

1974 Rumunsko

1978 Nemecko

1982 ZSSR

1986 Juhoslávia

1990 Švédsko

1993 Rusko

1995 Francúzsko

1997 Rusko

1999 Švédsko

2001 Francúzsko

2003 Chorvátsko

2005 Španielsko

2007 Nemecko

2009 Francúzsko

2011 Francúzsko

2013 Španielsko

2015 Francúzsko

2017 Francúzsko

2019 Dánsko

2021 Dánsko

Káhira 31. januára (TASR) - Hádzanári Dánska obhájili titul majstrov sveta. V nedeľnom finále svetového šampionátu v Egypte vyhrali nad Švédskom 26:24 a druhýkrát v histórii získali zlaté medaily.Úradujúci olympijskí šampióni z Ria de Janeiro Dáni zopakovali triumf spred dvoch rokov, celkovo je to pre nich šiesta medailová pozícia na MS (2-3-1). Strieborní Švédi vybojovali cenný kov z MS po dvadsiatich rokoch a v počte medailí sa s dvanástimi (4-4-4) dostali na čelo bilancie krajín pred Francúzov. Majstrami sveta boli v rokoch 1954, 1958, 1990 a 1999.V severskom finále v Káhire to bol mimoriadne vyrovnaný súboj, ani jeden z tímov sa až do 17. minúty nedostal do viac ako jednogólového náskoku. Dáni potom odskočili na 8:6, no v polčase bol stav vyrovnaný 13:13. Dráma pokračovala aj po prestávke, Jacob Holm štyrmi gólmi za sebou poslal Dánov štvrťhodinu pred koncom do vedenia 22:20 a zverenci kouča Nikolaja Jacobsena v tejto fáze zlomili duel vo svoj prospech aj zásluhou výkonu brankára Niklasa Landina Jacobsena. Na MS tak vyhrali 19 duelov za sebou, čo sa ešte žiadnemu tímu doteraz nepodarilo. So siedmimi gólmi bol ich najlepší strelec vo finále Mikkel Hansen, šesť mal na druhej strane na konte Hampus Wanne.Bronzové medaily vybojovali Španieli, ktorí zdolali Francúzsko 35:29. Španieli ako úradujúci majstri Európy získali prvý cenný kov zo svetového šampionátu od roku 2013, keď vybojovali titul. V zápase o tretiu priečku ani raz neprehrávali, už v 5. minúte viedli 4:0 a náskok nepustili z rúk. Šesťnásobní majstri sveta z Francúzska znížili na začiatku druhého dejstva na rozdiel jediného gólu (15:16), ale bližšie k súperovi sa nedostali.Nasledujúci svetový šampionát sa v januári 2023 uskutoční v Poľsku a vo Švédsku.