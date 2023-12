Francúzky zdolali Nórsko 31:28, majú historicky tretí titul

hádzaná - finále:



Francúzsko - Nórsko 31:28 (20:17)



najviac bodov: Grandveauová a Horaceková po 5, Kanorová a Valentiniová po 4 - Mörková 8, Bredalová Oftedalová 6, Reistadová 5 Rozhodovali: Lah - Sok (obaja Slov.), vylúčené: 4:3, 7m hody: 7/10 - 8/9, 12.000 divákov.



Herning 17. decembra (TASR) - Francúzske hádzanárky zvíťazili v nedeľňajšom finále MS v Dánsku nad Nórskom 31:28 a získali historicky tretí titul. V repríze finále z predchádzajúceho svetového šampionátu v Španielsku tak vrátili vôbec najúspešnejšiemu tímu prehru 22:29. Francúzky získali tretie a zároveň premiérové zlato od MS 2017, na konte majú aj štyri tituly vicemajsteriek. Ich súperky rozšírili zbierku o dvanástu medailu a piatu striebornú (4-5-3).Držiteľky olympijského zlata z Tokia si vytvorili rozhodujúci náskok v prvej polovici úvodného dejstva. Využili početnú výhodu po vylúčení Ingvild Bakkerudovej, vybudovali si trojgólový náskok a odvtedy už neprehrávali. Na turnaji v Dánsku, Nórsku a Švédsku tak zdolali severanky druhýkrát a nedovolili im obhájiť titul spred dvoch rokov.Obe družstvá vynikali kvalitnou ofenzívou a ako prvé išli do dvojgólového vedenia po vyše desiatich minútach Nórky. Následne však faulovala Bakkerudová, dostala dvojminútový trest a Francúzsko išlo do gólového vedenia. V ich tíme pracovala efektívne Nocandyová, ktorá bola iniciatívna a pýtala si fauly. Jej tím premenil v prvom polčase všetkých päť sedmičiek a napriek kvalitnému výkonu nórskej brankárky Lundeovej mal pred odchodom do šatne trojgólový náskok.Francúzky začali po prestávke aktívnejšie, neboli však dostatočne efektívne. Napriek tomu si držali náskok, ku ktorému prispelo aj ďalšie vylúčenie Bakkerudovej. Po odskočení na rozdiel štyroch gólov sa stiahli, úspešne bránili, no do brejkov sa im dostávať nedarilo. Dramatizácia nastala po prieniku Bekkarudovej, jej tím sa dostal do tempa a aj s prispením brankárky Lundeovej sa Nórsko dotiahlo na rozdiel 25:26. Jeho súperky však opäť navýšili vedenie a na štvornásobných majsterkách začala byť vidieť nervozita. Robili chyby a na súperky sa už nedokázali dotiahnuť.