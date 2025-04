Slovenky pôjdu do odvety baráže so 16-gólovým mankom

prvý zápas baráže o postup na MS 2025 hádzanárok:



Švajčiarsko - Slovensko 38:22 (16:15)



Najviac gólov Švajčiarska: Schmidová 8, Gautschiová 7, Kündigová 5. Zostava a góly SR: Oguntoyová, Furgaláková - Bíziková 2, Holejová 8/3, Pastorková, Bujnochová 2, Šutranová 3, Dmytrenková 2, Pénzesová 2, Kostelná 1, Ratvajská 1, Hudáková, Michalková 1, Ščípová, Lengyelová, Vargová. Rozhodovali: Picard, Vauchez (Fr.), vylúčenia: 1:4, ČK: 54. Pastorková, 7 m hody: 4/3 - 3/3

St. Gallen 9. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali v prvom zápase baráže o postup na MS 2025 na palubovke Švajčiarska vysoko 22:38. Domáce si tak v St. Gallene vytvorili výbornú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe v nedeľu v Šali (16.00 h).Švajčiarky potvrdili na domácej pôde úlohu favorita, keď o jasnom triumfe rozhodli v druhom polčase. Zverenky trénera Jana Beňadika, ktorý absolvoval premiéru na slovenskej reprezentačnej lavičke, zaostávali v polčase iba o gól, ale v druhom herne zlyhali a prehrali ho 7:22. Najlepšou strelkyňou slovenského tímu bola Adriana Holejová s ôsmimi presnými zásahmi.Svetový šampionát sa uskutoční na prelome novembra a decembra tohto roka v Nemecku a Holandsku. V baráži sa bojuje o zvyšných 11 voľných kontinentálnych miesteniek. Istú účasť na šampionáte už z Európy majú Nemecko i Holandsko ako organizátori, Francúzsko ako obhajca titulu a aj Dánsko, Maďarsko a Nórsko ako semifinalisti ME 2024.Slovenky začali súboj s favoritom nebojácne. Holejová otvorila skóre duelu a najmä zásluhou jej presných zásahov viedla hosťujúca ekipa po desiatich minútach hry 6:3. Domáce sa rozbiehali pomalšie, ale postupne sa dostali do tempa a skóre dokázali rýchlo otočiť. Pomohla im v tom sedemgólová šnúra, ktorou zmenili stav z 5:8 na 12:8 vo svoj prospech. V záverečnej desaťminútovke prvého polčasu zlepšili Slovenky pohyb, brankárka Oguntoyová zlikvidovala sedmičku Schmidovej a rozdiel skóre bol v prestávke iba jednogólový v prospech Švajčiarska. Hneď po zmene nasledovala séria štyroch gólov domácich na 20:15. Kouč hostí reagoval oddychovým časom, ale súpera ani to nezastavilo a v 39. minúte to bolo už 22:15 pre švajčiarsky tím. Až potom sa Bujnochová ako prvá zo Sloveniek strelecky presadila v druhom dejstve, ale tempo hry už jasne diktovali domáce. Švajčiarsko upravilo štvrťhodinu pred koncom na dvojciferný rozdiel (27:17) a v závere svoj náskok ešte zvýraznilo.