Slovenské hádzanárky dostali voľnú kartu na MS v Španielsku

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky sa predstavia na MS 2021 v Španielsku. Medzinárodná hádzanárska federácia (IHF) im udelila jednu z dvoch voľných kariet na tohtoročný decembrový šampionát. Informoval o tom Slovenský zväz hádzanej (SZH).



IHF disponovala dvoma voľnými kartami, okrem jednej vopred rezervovanej pribudla druhá, keďže zástupca Oceánie sa nezúčastnil na kvalifikácii. Obe napokon pripadli európskym zástupcom - okrem Slovenska ju dostalo Poľsko. Svetový šampionát je na programe od 2. do 19. decembra 2021 v šiestich španielskych mestách. Finále bude v Barcelone.



"Sme veľmi radi, že sa to podarilo. My sme už na jar podali žiadosť o udelenie voľnej karty, keď sme sa dozvedeli, že sme druhý náhradník z Európy po Poľsku. Vedeli sme, že s Oceániou je to vždy otázne, a tak sme verili, že by jedna z dvoch kariet mohla pripadnúť nám. Aj osobne som na túto tému hovoril s prezidentom IHF Hassanom Mustafom. Tešíme sa, že nám IHF vyhovela,“ povedal pre portál slovakhandball.sk prezident SZH Jaroslav Holeša.



Slovenské i poľské hráčky zhodne neuspeli v II. fáze kvalifikácie o postup na MS. Zverenky kouča Pavla Streichera po postupe z prvej fázy stroskotali v baráži po dvoch prehrách so Srbskom (19:26 a 25:32). Slovenky sa doteraz jediný raz na MS predstavili v roku 1995, keď obsadili 12. priečku. Odvtedy štartovali už iba na ME 2014.