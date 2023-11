VIDEO: Slovensko zvíťazilo nad Kosovom 33:23

Kvalifikácia MS 2025 - I. fáza, prvý zápas:



SLOVENSKO - Kosovo 33:23 (15:9)



Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Hlinka 1, Briatka 5, Macháč 2, Potisk 2, Rečičár, Fenár 1, Hniďák 1, Dévai 2, Prokop 7, Ďuriš 1, Tóth, Péchy 2, Smetánka 6, Urban 2



Najviac gólov Kosova: Gjuka a Ninaj po 5, Jupa 3, vylúčenia: 2:3, 7 m hody: 3/8 - 3/5

hlasy po zápase /zdroj: TASR/



Fernando Gurich, tréner SR: "Celkovo si myslím, že sme vyhrali rozdielom triedy. Chalani odviedli skvelú prácu, v predošlých zápasoch sme neukázali čo vieme, no dnes to vyšlo. Máme ešte na viac, je to však v procese. Využili sme rýchlosť našich hráčov, fungovalo to v oboch polčasoch. Niektoré ľahké strely nám ušli, mohli sme vyhrať ešte viac, ale dopadlo to dobre. Nechať si ujsť dvojzápas s takýmto náskokom by bola tragédia, musíme sa pripraviť a sústrediť."



Marián Žernovič, brankár SR: "V obrane sme robili viac-menej to, čo sme si povedali. Nechali sme ich strieľať zo šancí, ktoré sme mali naštudované. Oni boli polámaní našimi protiútokmi a to sme chceli. Z dobrých taktických vecí v obrane sme ťažili pri jednoduchých góloch. Určite bude náročné si udržať koncentráciu. Zrejme prvýkrát, odkedy som v reprezentácii, ideme do odvety s takýmto náskokom."

Považská Bystrica 2. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári zvíťazili vo štvrtkovom zápase I. fázy kvalifikácie MS 2025 nad Kosovom 33:23. Tím trénera Fernanda Guricha si tak vytvoril dobrú východiskovú pozíciu na nedeľňajšiu odvetu v Prištine a s balkánskym súperom si udržal stopercentnú bilanciu aj v treťom vzájomnom zápase. Nadchádzajúci svetový šampionát je na programe od 9. do 27. januára 2025 v Chorvátsku, Dánsku a Nórsku.Slováci vstúpili víťazne do kvalifikácie a na postup na záverečný turnaj musia zdolať ešte dvoch súperov. Zo starého kontinentu postúpi na MS celkovo 11 tímov, tri majú istú miestenku ako hostitelia a rovnaký počet si vybojuje miestenku na januárových majstrovstvách Európy. Počas nich sa uskutoční aj žreb druhej fázy kvalifikácie.Úvodný gól strelili v druhej minúte hostia zásluhou Muškolaja. Pomer 1:0 bol však jediný, ktorým Kosovo viedlo. O minútu vyrovnal Briatka a o ďalšie dve Fenár. Jeho tím pomaly zvýšil vedenie na trojgólové, žlté karty si však vyslúžili Urban i Macháč. Náskok Slovenka bol v desiatej minúte už štvorgólový a tréner hostí Qerimi prišiel s oddychovým časom. Kosovčania dokázali na chvíľu zastaviť súpera, no sami znížili až po štyroch minútach v presilovke. O ďalších päť minút bol náskok Slovákov opäť štvorgólový, najviac viedli v prvom dejstve o šesť gólov. Pred prestávkou podržali svoj tím obaja brankári Žernovič i Beriša, ktorý dosiahol 31,82-percentnú úspešnosť zákrokov. Jeho náprotivok mal až 40-percentnú úspešnosť. Hráči odišli do šatní za stavu 15:9.Aj po prestávke skórovali ako prví hostia. Slováci však následne odskočili na osemgólový rozdiel. Tempo hry následne kleslo, Kosovo sa dokázalo ofenzívne presadiť, no súper dokázal okamžite odpovedať. Dvakrát za sebou v podaní Tomáša Smetánku. Ešte pred polovicou druhého dejstva si jeho tím vypracoval deväťgólový náskok, ktorý však dlho neudržal. Hostia sa dostali do tempa, keď zužitkovali vylúčenie a mierne znížili manko. Domáci však nenechali nič na náhodu a postupne navyšovali náskok, blysol sa Smetánka, spojka Balonmano Nava si pripísal v druhom dejstve päť gólov. Po spoluhráčovi Jakubovi Prokopovi bol najlepší kanonier tímu.