Hádzanárky Slovenska v kvalifikácii MS 2021 proti Ukrajine a Izraelu

Žreb prvej fázy európskej kvalifikácie MS 2021 v hádzanej žien:



1. skupina: SLOVENSKO, Ukrajina, Izrael, Luxembursko

2. skupina: Severné Macedónsko, Island, Litva, Grécko

3. skupina: Turecko, Portugalsko, Fínsko

4. skupina: Rakúsko, Taliansko, Kosovo

5. skupina: Bielorusko, Švajčiarsko, Faerské ostrovy

Viedeň 8. júla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa v prvej fáze európskej kvalifikácie MS 2021 stretnú v 1. skupine s Ukrajinou, Izraelom a Luxemburskom. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni.Skupinu odohrajú turnajovým spôsobom na jednom mieste v termíne 27.-29. novembra alebo 4.-6. decembra 2021. Žreb určil, že právo organizovať turnaj dostalo ako prvé Luxembursko a ak by nemalo záujem, ako druhé nasleduje Slovensko. Z každej z piatich skupín postúpia do druhej, barážovej fázy, prvé dva tímy. Baráž o postup na šampionát v Španielsku sa bude hrať od 16. do 21. apríla 2021 už aj s desiatimi družstvami z ME 2020.Slovenky sa s Ukrajinou i Izraelom stretli už aj v kvalifikácii MS 2019, na turnaji v Šali zdolali oboch súperov - Ukrajinu 36:32 a Izrael 24:20. V baráži potom nestačili na Švédsko. "," reagoval tréner slovenského tímu Pavol Streicher. "" Slovenky sa najbližšie stretnú na sústredení na prelome septembra a októbra, v pláne sú dva prípravné duely doma proti Rakúsku.Zverenky trénera Pavla Streichera figurovali medzi najvyššie nasadenými tímami v prvom koši spolu s tímami Rakúska, Bieloruska, Turecka a Severného Macedónska. Žreb rozdelil tímy do troch trojčlenných a dvoch štvorčlenných skupín.Svetový šampionát sa uskutoční od 2. do 19. decembra 2021 v šiestich španielskych dejiskách, premiérovo s účasťou 32 družstiev. Okrem usporiadateľskej krajiny Španielska a obhajcu titulu Holandska bude mať Európa ďalších štrnásť miesteniek. Štyri tímy sa kvalifikujú na MS z tohtoročného európskeho šampionátu a desať pribudne z baráže.Slovenské hádzanárky naposledy neuspeli v boji o ME 2020, keď exekutíva EHF pre pandémiu koronavírusu zrušila zvýšné štyri kolá kvalifikácie. Slovenské hádzanárky sa naposledy na vrcholnom podujatí predstavili na ME 2014 v Chorvátsku a Maďarsku.