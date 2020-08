Hádzanári Tatranu Prešov získali Slovenský pohár

Slovenský pohár - muži - finále:



Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 29:12 (14:5)



zostava Prešova: Čupryna, Colodeti, Vaško - Santos, Pacheco, Fech, Linhares, Krok, Rečičár, Hozman, Fižuleto, Michalka, Grzentič, Hernandez, Jaballah, Carapkin, Rábek,



zostava Považskej Bystrice: Kovačin, Dobroň - Sloboda, Bystrický, Ivanicja, Maliar, Burnazovič, Petričenko, Jurák, Briatka, Štefina, Zábavčík, Urík, Vallo, Gardian, Lovíšek, rozhodovali: Mandák, Rudinský, TH: 0/1 - 1/1, vylúčení: 0:1

Prehľad doterajších víťazov Slovenského pohára v hádzanej mužov:



rok 1971: Tatran Prešov



rok 1972: ZŤS Martin



rok 1973: ČH Bratislava



rok 1974: Tatran Prešov



rok 1975: Tatran Prešov



rok 1976: Tatran Prešov



rok 1977: ZŤS Martin



rok 1978: Tatran Prešov



rok 1979: VSŽ Košice



rok 1980: VSŽ Košice



rok 1981: Tatran Prešov



rok 1982: Tatran Prešov



rok 1983: VSŽ Košice



rok 1992: VSŽ Košice



rok 1993: Lokomotíva Trnava



rok 1994: Poľnohospodár Topoľčany



rok 1995: VSŽ Košice



rok 1996: VSŽ Košice



rok 1997: ŠKP Bratislava



rok 1998: VSŽ Košice



rok 1999: VSŽ Košice



rok 2000: ŠKP Bratislava



rok 2001: MŠK Považská Bystrica



rok 2002: Tatran Prešov



rok 2003: 1. MHK Košice



rok 2004: Tatran Prešov



rok 2005: Tatran Prešov



rok 2006: MŠK Považská Bystrica



rok 2007: Tatran Prešov



rok 2008: Tatran Prešov



rok 2009: Tatran Prešov



rok 2010: Tatran Prešov "A"



rok 2011: Tatran Prešov



rok 2012: Tatran Prešov



rok 2013: Tatran Prešov



rok 2014: Tatran Prešov



rok 2015: Tatran Prešov



rok 2016: Tatran Prešov



rok 2017: Tatran Prešov



rok 2018: Tatran Prešov



rok 2019: MŠK Považská Bystrica



rok 2020: Tatran Prešov

Bardejov 30. augusta (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov získali Slovenský pohár. Vo finále záverečného turnaja Final 4 v Bardejove zdolali MŠK Považská Bystrica suverénne 29:12. Pre Tatran je to 22. triumf v Slovenskom pohári, súperovi sa revanšoval za vlaňajšiu finálovú prehru.Na hre Prešovčanov bolo od úvodu vidieť veľké odhodlanie. Od prvých minút diktovali hru, rýchlo sa dostali do jednoznačného náskoku, ktorý do polčasu narástol na rozdiel 9-tich gólov. Zápas stratil náboj, hostia sa v druhom polčase snažili najmä inkasovať čo najmenej a favorit dominoval. Prešovčania naďalej kontrolovali hru a triumfovali po suverénnom výkone.