Čada sa stal novým trénerom iClinic Bratislava Capitals

Bratislava 1. júla (TASR) - Hlavným trénerom hokejistov iClinic Bratislava Capitals sa stal Rostislav Čada. Skúsený český kormidelník podpísal zmluvu na jednu sezónu. Klub o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy.



Bratislava Capitals bude v ročníku 2020/2021 pôsobiť v medzinárodnej súťaži, ktorá mala v uplynulých sezónach názov EBEL, no vedenie ligy už avizovalo, že ten sa zmení.



Čada v minulosti pôsobil v HC Košice v slovenskej extralige a aj v Slovane Bratislava v KHL. Vo svojom treťom slovenskom pôsobisku si tak vyskúša tretiu súťaž. "Hlavný dôvod, prečo som prijal ponuku trénovať iClinic Bratislava Capitals bol, že som ju dostal od Dušana Pašeka, ktorého poznám ako hráča a poznám aj jeho charakterové a profesionálne hodnoty. Vízia, ktorú má klub, ma zaujala a presvedčila prijať jeho ponuku. Ambíciou v rakúskej nadnárodnej súťaži je postup do play off a výkonmi pritiahnuť divákov na štadión Ondreja Nepelu," poznamenal Čada.



Skúsený kormidelník si spravil dobré meno aj vo Švajčiarsku, najmä v klube Ambri-Piotta. V ňom dlhodobo viedol A-mužstvo, v rokoch 2017-2019 pôsobil ako tréner juniorského mužstva. "Ide o rešpektovaného a skúseného trénera, ktorý pôsobil v kvalitných tímoch a súťažiach. Plne sa stotožňujem s jeho metódami, ktoré sú založené na tvrdej práci, profesionálnom prístupe a disciplíne," uviedol viceprezident klubu Dušan Pašek.