IHL: Draisaitlovi vyšla premiéra na striedačke Capitals

Bratislava 8. decembra (TASR) - Trénerovi hokejistov Bratislava Capitals Petrovi Draisaitlovi vyšla premiéra v nadnárodnej Ice Hockey League (IHL). V utorkovom zápase 20. kola jeho zverenci zvíťazili na ľade Villachu 6:4 a bodovali po dvoch prehrách.



20. kolo Ice Hockey League:



VSV Villach - iClinic Bratislava Capitals 4:6 (0:1, 2:1, 2:4)



Góly: 28. Caron (Bacher, Mangene), 37. Raffl (Kosmachuk), 48. Mangene (Wappis, Bjorkstrand), 60. Caron - 16. Higgs (Romančík), 32. Bezák (Hudec, Higgs), 41. Bubela (Miklík), 49. Higgs (Hults), 51. Hults (Bezák), 60. Buc. Rozhodovali: Siegel, Smetana - Nothegger, Kontschieder, vylúčení 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia 0:1.



VSV: A. Schmidt (60.-60. Gudlevskis) - Mangene, Bacher, Allard, Fraser K. Schmidt, Wolf, Kornelli, Zauner – Ulmer, Collins, Caron – Wappis, Bjorkstrand, Pollastrone – Kosmachuk, Gill, Raffl – Lazinger, Maxa, Brunner

Capitals: Baroš – Finn, Bohunický, Šedivý, Guimond, Romančík, Boldižár – Miklík, Hults, Higgs – Fortier, Bubela, Lapšanský – Suja, Buc, T. Varga – Bezák, Hudec, Šalka



Domáci sa mohli ujať vedenia už po dvoch minútach, keď sa dostal do úniku Brunner, ale Baroša blafákom neprekonal. Vzápätí putoval na trestnú lavicu Bohunický, no Villach nezužitkoval svoj tlak. V prvej tretine sa tak ako prví tešili hostia. V 16. minúte sa dostal do zakončenia Higgs a pomedzi Schmidtove betóny otvoril skóre.



Rakúsky tím mohol vyrovnať v úvode druhého dejstva, ale Caron nepotrestal chybu v rozohrávke Capitals. Svoje zaváhanie však napravil o päť minút neskôr, keď ho našiel krížnou prihrávkou Bacher a osamotený vyrovnal. Rovnovážny stav dlho netrval, v 32. min Schmidt ešte dokázal vyraziť Hudecovu strelu, ale puk sa dostal k Bezákovi a ten na dvakrát prekonal domáceho brankára - 2:1. Villach pokračoval v aktívnej hre a vyplatilo sa mu to. Necelé štyri minúty pred klaksónom trafil presne Raffl - 2:2.



Do tretej tretiny vstúpili Bratislavčania v početnej výhode o dvoch hráčov a využili ju. Po 57 sekundách sa presadil Bubela. Villachu sa však do tretice podarilo vyrovnať vďaka Mangenemu. Ale ani tentoraz vyrovnaný stav dlho netrval. Presne o minút neskôr potrestal ďalšie vylúčenie domácich Higgs, ktorý strelil svoj druhý gól v zápase. Domáci mali v 51. minúte príležitosť na ďalšie vyrovnanie, keď na trestnú lavicu putoval Buc. Nielenže ju však nevyužili, ale Bratislavčania v oslabení odskočili na dvojgólový rozdiel, keď Bezák vysunul Hultsa a ten premenil svoj nájazd. V poslednej minúte skorigoval Caron, ale záverečnú bodku dal päť sekúnd pred koncom stretnutia do prázdnej bránky Buc.