Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali s Innsbruckom 2:3

Ice Hockey League:



10. kolo nadstavbovej časti - skupina o postup do play off:



iClinic Bratislava Capitals - HC TWK Innsbruck 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 10. Hults (Faith, Fortier), 21. Faith (Fortier) - 12. Ciampini (Paulweber), 23. Ciampini (Lattner, Christoffer), 53. Christoffer. Rozhodovali: Rencz, Siegel - Gatol, Kis-Király, vylúčenia: 3:4 na 2 min, navyše: Boldižár 5+DKZ za nedovolené bránenie, presilovky a oslabenia: 0:0.



Capitals: Baroš – Carson, Guimond, Chovan, Boldižár, Romančík, Ďurkech – Fortier, Hults, Faith – Miklík, Higgs, S. Kosticyn – Mrázik, Buc, Ahl - Köver, Šmida, Bezák



Innsbruck: Swette - Saucerman, Lattner, Danielsen, Bär, Tansey, Racine-Clarke - Paulweber, Christoffer, Ciampini - Muigg, Girard, Herr - Winkler, Ludin, Gerlach - Jennes, Wetzelsberger, Mader



ďalšie výsledky:



skupina o nasadenie:



HC Bolzano - Viedeň Capitals 1:3



KAC Klagenfurt - Fehérvár AV19 4:2





1. HC Bolzano 8 4 1 0 3 27:23 18



2. KAC Klagenfurt 8 4 1 1 2 28:24 17



3. Salzburg 8 4 1 0 3 27:22 14



4. Viedeň Capitals 8 2 1 3 2 29:27 11



5. Fehérvár AV19 8 2 0 0 6 25:40 7





kvalifikačná skupina:



Dornbirn Bulldogs - VSV Villach 5:6 pp a sn



Graz 99ers - Black Wings Linz 3:5





tabuľka:



6. Dornbirn Bulldogs 10 3 1 3 3 32:34 22*



7. iClinic Bratislava Capitals 10 4 1 2 3 26:26 22*



8. EC Grand Immo VSV Villach 10 5 2 0 3 38:30 20*



9. Black Wings 1992 Linz 10 6 1 0 3 36:28 20



10. HC TWK Innsbruck Haie 10 3 1 1 5 30:34 14



11. Moser Medical Graz99ers 10 3 0 0 7 22:32 13



* - postup do štvrťfinále

Bratislava 7. marca (TASR) – Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v záverečnom 10. kole kvalifikačnej skupiny o postup do play off IHL s HC TWK Innsbruck tesne 2:3. O triumfe hostí rozhodol v 53. minúte kanadský útočník Braden Christoffer.Bratislavčania už mali istú účasť vo vyraďovačke a v skupine obsadili 2. miesto za Dornbirnom. Poslednú miestenku do play off si zaistili hráči Villachu. Dvojice vo vyraďovačke budú známe neskôr.V úvode zápasu sa veľká gólových možností nezrodilo. Hostia hrali od 7. minúty v početnej výhode, ale prvý gól strelili Capitals. V 10. minúte našiel Faith pred bránkou Hultsa a ten bekhendom rozvlnil sieť. Domácim však vydržalo vedenie len dve minúty, o vyrovnanie sa postaral Ciampini. Podobne tomu bolo aj v úvode druhého dejstva. Bratislavčanov poslal po 45 sekundách do vedenia Faith, no v 23. minúte upravil na 2:2 opäť Ciampini. V 27. minúte sa skončilo prečíslenie hostí len strelou do žŕdky, na druhej strane nepochodil proti Swettemu Fortier. V tretej tretine sa dostali domáci pri oslabení do prečíslenia, ale veľkú možnosť nevyužili. Trest prišiel v 53. minúte, keď o triumfe hostí rozhodol Christoffer - 2:3.