Sádecký skolaboval počas zápasu v Dornbirne, zápas ukončili

Dornbirn 29. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Boris Sádecký skolaboval počas zápasu nadnárodnej IHL medzi Dornbirnom a iClinic Bratislava Capitals. Hráča hostí previezli do nemocnice, duel predčasne ukončili.



K situácii došlo v závere prvej tretiny za stavu 1:0 pre domácich. "Jeden z hráčov hostí sa zrútil na ľad. Niekoľko dlhých minút bol v opatere zdravotníkov. Následne ho transportovali do nemocnice," uviedol web laola1.at. Podľa informácií TASR bol 24-ročný útočník po prevoze do nemocnice v stabilizovanom stave.