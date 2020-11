Bratislava Capitals zdolala Innsbruck

Ice Hockey League – dohrávka 12. kola:



iClinic Bratislava Capitals – HC TIWAG Innsbruck 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)



Góly: 21. Finn (Ahl, Hults), 33. Bubela (Buc, Ahl), 41. Buc (Bubela, Finn), 55. Chovan (Lapšanský), 59. Miklík – 25. Tansey (Girard, Gerlach), 40. Lattner (Christoffer, Saucerman).

Rozhodovali: Baluška, Hronský - Durmis, D. Konc

Vylúčení: 7:8 na 2 min, navyše: Finn (Bratislava) 10 min osobný trest, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0 Bez divákov



Bratislava: Baroš – Finn, Bohunický, Chovan, Guimond, Romančík, Šedivý, Boldižár – Miklík, Hults, Ahl – Higgs, Bubela, Lapšanský – Fortier, Suja, Bezák – Hudec, Buc, Šalka – Varga



Innsbruck: McCollum – Tansey, Lattner, Saucerman, Racine, Saxrud, Wetzelsberger – Sideroff, Christoffer, Ciampini – Gerlach, Girard, Herr – Paulweber, Winkler, Hochfilzer – Mader, Kromp, Jennes

Bratislava 30. novembra (TASR) – Hokejisti tímu iClinic Bratislava Capitals zvíťazili v pondelňajšej domácej dohrávke 12. kola medzinárodnej Ice Hockey League (IHL) nad HC TIWAG Innsbruck 5:2. V neúplnej tabuľke figurujú na deviatej priečke so ziskom 17 bodov.Slovenský účastník súťaže ukončil deň pred zápasom spoluprácu s hlavným trénerom Rostislavom Čadom. Na striedačke boli viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek s doterajšími asistentmi Štefanom a Romanom Megom, ktorí majú trénerské licencie.Ich zverenci čelili v úvodnej tretine príležitostiam hostí, no brankár Baroš si udržal čisté konto, v 16. minúte vychytal Ciampiniho, ktorý sa v oslabení dostal do samostatného úniku. Domáci sa ujali vedenia krátko po začiatku druhej tretiny, keď otvoril skóre Finn.Innsbruck vyrovnal v 25. minúte zásluhou Tanseyho, Capitals si prinavrátili náskok o osem minút neskôr, presadil sa Bubela. Hostia však dokázali odpovedať aj druhýkrát, iba deväť sekúnd pred druhou sirénou vyrovnal Lattner. Bratislavčania rozhodli o svojom triumfe v treťom dejstve. Víťazný zásah dosiahol v 41. minúte Buc a poistky pridali v 55. minúte Chovan a v závere Miklík v oslabení do prázdnej bránky.