IHL: Tím iClinic Bratislava Capitals zdolal Black Wings Linz 4:2

Ice Hockey League - 7. kolo nadstavbovej časti - skupina o postup do play off:



iClinic Bratislava Capitals - Black Wings Linz 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)



Góly: 17. Hults (Bubela, Fortier), 27. Fortier, 40. Buc (Kostitsyn, Chovan), 60. Fortier (Hults, Buc) – 4. Pelletier (Umicevic, Lebler), 6. Hytonen (Meija). Rozhodovali: Piragic, Zrnic – Durmis, D. Konc, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1.



Capitals: Coreau – Carson, Guimond, Chovan, Bohunický, Romančík, Boldižár, Ďurkech – Fortier, Hults, Bubela – Miklík, Higgs, Kosticyn – Mrázik, Buc, Hudec – Köver, Bezák, Faith



Linz: Gracnar – Roach, Bartulis, Dorion, Piche, Beaudoin, Matzka, Leiler, Kail – Umicevic, Hytonen, Lebler – Meija, Pelletier, Yan – Zusevics, Brucker, Karppinen – Mitsch, Pusnik, Bretschneider

Ďalšie výsledky:



skupina o nasadenie:

Red Bull Salzburg - HC Bolzano 0:4

Viedeň Capitals - Fehérvár AV19 1:6



kvalifikačná skupina o play off:

Dornbirn Bulldogs - Graz 99ers 4:1

VSV Villach - HC Innsbruck 4:3

tabuľka:



1. iClinic Bratislava Capitals 7 3 1 1 2 10:18 18



2. Dornbirn Bulldogs 7 2 1 2 2 19:20 18



3. EC Grand Immo VSV Villach 7 5 0 0 2 26:18 16



4. Moser Medical Graz99ers 7 3 0 0 4 14:20 16



5. Black Wings 1992 Linz 7 3 1 0 3 21:19 11



6. HC TWK Innsbruck Haie 7 1 1 1 4 20:24 8

Bratislava 28. februára (TASR) - Bratislava 28. februára (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals zvíťazili v nedeľnom domácom stretnutí 7. kola nadstavbovej časti skupiny o postup do play off nad Linzom 4:2. Slovenský tím otočil zápas, keď prehrával 0:2.Domáci mali katastrofálny začiatok zápasu. Už po necelých štyroch minútach využil nedorozumenie v obrane Bratislavčanov Pelletier a otvoril skóre. Vzápätí hrali hostia v oslabení, napriek tomu dokázali skórovať. Na 2:0 zvýšil Hytonen. Linz bol blízko aj k tretiemu zásahu, ale Lebler v 15. minúte tesne minul. Domáci ustáli tlak súpera, ktorý hral v úvodnom dejstve lepšie a dokázali skorigovať vďaka Hultsovi.Druhá tretina vyšla Bratislavčanom oveľa lepšie. V 26. minúte sa k odrazenému puku dostal Fortier a vyrovnal. Domáci potom prežili dve oslabenia a v závere udelili hosťom lekciu z efektivity. Obranca Linzu Piche najprv trafil iba konštrukciu bránky Captials, na druhej strane ešte nepochodil Miklík, no 46 sekúnd pred klaksónom už Buc po prihrávke Chovana nezaváhal a poslal domácich do vedenia.V záverečnej časti hry mohol pridať poistku Miklík, ale Gracnar jeho pokus vyrazil a poradil si aj s Higgsovou dorážkou. V 52. minúte nepochodil ani Guimond, ktorému naservíroval dobrú prihrávku Hults. V závere sa pokúsili hostia vyrovnať v hre bez brankára, ale bez úspechu. Naopak, štyri sekundy pred koncom Fortier spečatil skóre do prázdnej bránky.