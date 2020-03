Medzinárodná hokejová federácia zrušila MS žien v Kanade

Ottawa 7. marca (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v sobotu rozhodla o zrušení MS žien pre rastúcu hrozbu koronavírusu. Šampionát sa mal konať od 31. marca do 10. apríla v kanadských mestách Halifax a Truro. Informovala o tom agentúra AP, ktorej to potvrdil prezident IIHF René Fasel.



Podľa korešpondenta televízie TSN Darrena Dregera sa do tohto rozhodnutia zapojilo viacero zainteresovaných strán, vrátane predstaviteľov provincie Nové Škótsko. Začiatkom tohto mesiaca IIHF zrušila niekoľko juniorských podujatí, ale MS žien a ďalšie turnaje sa mali uskutočniť podľa plánu.



Na ženskom šampionáte mali v A-skupine štartovať okrem domácej Kanady tímy USA, Fínska, Ruska a Švajčiarska, v béčku Japonsko, Nemecko, Česko, Dánsko a Maďarsko.



Kanadská hokejová federácia už informovala svojich partnerov, že sa MS neuskutočnia.