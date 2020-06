Kongres Slovensku opätovne pridelil turnaj I.divízie MS do 18 rokov

Prehľad vybraných podujatí IIHF v sezóne 2020/21 /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



MS 2021 (Riga a Minsk, 21. mája - 6. júna 2021):



A-skupina: Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Dánsko, Bielorusko, Veľká Británia

B-skupina: Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko, Kazachstan



A-skupina I. divízie MS (Ľubľana)



Účastníci: Francúzsko, Rakúsko, Kórejská republika, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko



MS do 20 rokov (Edmonton a Red Deer, 26. decembra 2020 – 5. januára 2021):



A-skupina (Edmonton): Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Nemecko

B-skupina (Red Deer): Rusko, Švédsko, USA, Česko, Rakúsko



MS do 18 rokov (Plymouth, Ann Arbor 15. – 25. apríla 2021)



A-skupina (Ann Arbor): Švédsko, Kanada, Bielorusko, Lotyšsko, Švajčiarsko

B-skupina (Plymouth): Rusko, USA, Česko, Fínsko, Nemecko



A-skupina I. divízie MS do 18 rokov (Spišská Nová Ves, apríl 2021)



Účastníci: SLOVENSKO, Kazachstan, Dánsko, Nórsko, Francúzsko, Japonsko



MS žien (Halifax, Truro 7. – 17. apríla 2021)



A-skupina (Halifax): USA, Kanada, Fínsko, Rusko, Švajčiarsko

B-skupina (Truro): Japonsko, Česko, Nemecko, Dánsko, Maďarsko



A-skupina I. divízie MS žien (Angers)



Účastníci: Švédsko, Francúzsko, Rakúsko, SLOVENSKO, Holandsko, Nórsko.



A-skupina I. divízie MS žien do 18 rokov (Győr)



Účastníci: SLOVENSKO, Japonsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Nórsko.



Kvalifikácie na ZOH 2022 v Pekingu:



Muži - finálová fáza (26. – 29. augusta 2021)



D-skupina (Bratislava): SLOVENSKO, Bielorusko, Rakúsko, Poľsko

E-skupina (Riga): Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko

F-skupina (Nórsko): Nórsko, Dánsko, Kórejská republika, Slovinsko



Ženy - finálová fáza (26. – 29. augusta 2021)



C-skupina (Příbram): Česko, Maďarsko, Nórsko, kvalifikant 6

D-skupina (Füssen): Nemecko, Nórsko, Rakúsko, kvalifikant 5

E-skupina (Švédsko): Švédsko, Francúzsko, SLOVENSKO, kvalifikant 4

Zürich/Bratislava 22. júna (TASR) - Pre pandémiu koronavírusu zrušený turnaj A-skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov zorganizuje Spišská Nová Ves o rok neskôr, v apríli 2021. Turnaj opätovne pridelili Slovensku delegáti pondelňajšieho mimoriadneho online kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).Turnaj "osemnástok" sa mal v Spišskej Novej Vsi ukutočniť už začiatkom apríla 2020, no pre pandémiu ho zrušili, rovnako ako ďalšie tohtoročné šampionáty. Keďže Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) prejavil záujem zorganizovať šampionát aj na budúci rok, nebol pre delegátov kongresu dôvod na zmenu. Slovenská reprezentácia do 18 rokov tak pod vedením trénera Ivana Feneša zabojuje o návrat do elitnej kategórie v apríli 2021 na domácej pôde.Členské subjekty IIHF odobrili v pondelok aj posunutie finálových kvalifikačných turnajov mužov o zostávajúce tri miestenky na ZOH 2022 v Pekingu. Slovensko bude organizovať turnaj D-skupiny v Bratislave v termíne 26. až 29. augusta 2021. O účasť pod piatimi kruhmi zabojuje v skupine s reprezentáciami Bieloruska, Rakúska a Poľska. Na zimnú olympiádu postúpi len víťaz. Posun turnajov z augusta tohto roka na budúci rok schválila Rada IIHF už v máji, odobriť ho musel kongres. Turnaj v Bratislave sa mal pôvodne uskutočniť 27.-30. augusta 2020.Hostiteľskými krajinami ďalších dvoch kvalifikačných skupín sú Lotyšsko a Nórsko. Ak by sa Slovákom podarilo z domáceho kvalifikačného turnaja postúpiť na ZOH 2022, stretli by sa v základnej C-skupine v Pekingu s určitosťou s Fínmi a Švédmi. Tretí súper v skupine by bol ďalší úspešný kvalifikant.Zo slovenského pohľadu bol zaujímavý aj návrh o priebehu ženskej kvalifikačnej vetvy. Na ZOH sa predstaví celkovo 10 reprezentácií, pričom sedem z nich – prvých šesť v ženskom vydaní rebríčka IIHF, čiže USA, Kanada, Fínsko, Rusko, Švajčiarsko, Japonsko a usporiadateľská krajina Čína – má účasť istú. O zvyšné tri miestenky budú zostávajúce ženské reprezentácie bojovať v troch kvalifikačných fázach. Slovenky sa napokon predstavia až vo finálnom kole a to v rovnakom termíne ako muži, od 26. do 29. augusta 2021. O miestenku sa pobijú na turnaji vo Švédsku s domácimi reprezentantkami, Francúzkami a zatiaľ neznámymi postupujúcimi kvalifikantkami z nižšej fázy, informoval oficiálny portál Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Pondelňajší kongres sa zaoberal verziami medzinárodných kalendárov pre ročník 2020/21. V hre boli tri varianty. Prvý počítal s kompletným rozpisom podujatí vo všetkých kategóriách i divíziách, druhý bol redukovaný o niektoré akcie z nižších vetiev a tretí zahŕňal iba zopár vybraných podujatí na základe dôležitosti a verejného záujmu. Z hlasovania členských zväzov a federácií IIHF napokon vzišiel kompletný plán s rozdelením a potvrdením jednotlivých dejísk.