Slovan prehral na ľade Fribourgu-Gotterón 2:5

HC Fribourg-Gotterón - HC Slovan Bratislava 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)



Góly: 5. Mottet (Desharnais, Gunderson), 10. Marchon, 14. Schmid (Herren), 29. Desharnais (Mottet, Sprunger), 60. Gunderson (Sutter) - 28. Sersen (Yogan), 33. Zigo (Takáč, Gachulinec). Rozhodovali: Lemelin (USA), Hürlimann – Steenstra, Stalder (všetci Švajč.), vylúčení: 4:4 na 2. min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3052 divákov. Zmeny: 14. Gudlevskis (Slov.) namiesto Hlavaja



HC Fribourg-Gotterón: Hughes - Gunderson, Sutter, Diaz, Furrer, Kamerzin, Dufner, Marchon, Jecker - Brodin, Desharnais, Mottet - Sprunger, Bykov, DiDomenico - Herren, Walser, Schmid - Rossi, Bougro, Jörg



HC Slovan Bratislava: Hlavaj (14. Gudlevskis) - MacKenzie, Maier, Gachulinec, Golian, Štajnoch, Valach, Sersen, Beňo - Gašpar, Takáč, Jääskeläinen - Fominych, Rapuzzi, Yogan - Zigo, Kytnár, Matoušek - Urbánek, Bezák, Sukeľ

ďalší výsledok F-skupiny:



Leksand IF - HC Oceláři Třinec 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)



Góly: 23. Caito, 26. Själin, 56. Lang - 1. Nestrašil, 53. Kurovský







tabuľka F-skupiny:



1. HC Fribourg-Gotterón 2 2 0 0 0 11:4 6



2. Leksand IF 2 2 0 0 0 8:5 6



3. Slovan Bratislava 2 0 0 0 2 5:10 0



4. HC Oceláři Třinec 2 0 0 0 2 4:9 0



Fribourg 29. augusta (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali aj vo svojom druhom zápase v F-skupine Ligy majstrov, keď na ľade švajčiarskeho klubu Fribourg-Gotterón podľahli 2:5. "Belasí" nezachytili úvod zápasu, keď po 14 minútach prehrávali už 0:3. Gólmi Michala Sersena a Tomáša Ziga v 2. tretine skorigovali stav, ale vyrovnať nedokázali. Po dvoch zápasoch sú bez bodu na poslednom 4. mieste skupiny.Zverenci Róberta Dömeho nastúpia na ďalší zápas v Lige majstrov vo štvrtok 2. septembra na domácom ľade proti švédskemu tímu Leksand IF.V bránke Slovana nastúpil od úvodu Samuel Hlavaj, no vydržal v nej iba 14 minút. Domáci tím v 5. minúte využil presilovku, keď Mottet využil odrazený puk a potrestal vylúčenie MacKenzieho - 1:0. Hráči Fribourgu boli v prvej tretine ofenzívne aktívnejší, súpera priestrieľali 21:6 a druhý gól pridali v 10. minúte, keď Hlavaj nestačil na teč Marchona - 2:0. O štyri minúty sa domáci dostali do prečíslenia, v ktorom Schmid prekonal Hlavaja - 3:0.Hostia po prvej tretine dvihli hlavy, vyrovnali hru a do zápasu sa vrátili nielen herne, ale aj gólovo. V 28. minúte sa presnou strelou od modrej čiary prezentoval Sersen (3:1). Následne však fauloval Beňo, ktorého pobyt na trestnej lavici ukončil už po 12 sekundách Desharnais, ktorý zakončil efektnú kombináciu - 4:2. V 33. minúte využili presilovku aj "belasí," keď Takáčovu strieľanú prihrávku zužitkoval Zigo - 4:2.V 42. minúte nezvýšil náskok domácich Schmid, ktorý v úniku neprekonal Gudlevskisa. Tretia časť priniesla vyrovnané dianie so snahou Slovana o kontaktný gól. Hráči Fribourgu však umne bránili, nepúšťali súperových hráčov do výhodných streleckých pozícií a vyhli sa aj oslabeniam. Hostia skúsili v závere aj hru bez brankára, no v nej Gunderson strelou z obranného pásma uzavrel na 5:2.