O osude májového šampionátu rozhodnú neskôr, dva turnaje zrušili

Zürich 17. marca (TASR) - Mimoriadna Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v utorok zrušila turnaj A-skupiny 1. divízie MS a turnaj B-skupiny 1. divízie MS. O osude májových MS, ktoré by sa mali konať vo švajčiarskych mestách Laussane a Zürich, sa rozhodne neskôr.



Rozhodnutie prijali predstavitelia IIHF počas konferenčného hovoru. Turnaj A-skupiny 1. divízie sa mal konať v Ľubľane v Slovinsku od 27. apríla do 3. mája 2020, zatiaľ čo turnaj B-skupiny 1. divízie bol naplánovaný od 27. apríla do 3. mája v poľských Katoviciach.



Hlavným bodom programu bolo prediskutovať najnovší vývoj pandémie koronavírusu v súvislosti s MS vo Švajčiarsku, ktoré sú naplánované od 8. do 24. mája. K debate sa pripojili tiež zástupcovia organizačného výboru a zúčastnené tímy MS, ako aj marketingový partner šampionátu spoločnosť Infront Sports & Media a hlavný sprostredkovateľ poistenia IIHF pre MS. "Žiaľ, momentálne nie je možné prijať žiadne zásadné rozhodnutie," povedal prezident IIHF René Fasel pre iihf.com. "Zainteresované strany otvorene diskutovali o zložitej situácii s koronavírusom, ktorá ovplyvňuje mnoho krajín, ako aj zúčastnené tímy," dodal Fasel.



IIHF informovala všetky zainteresované strany o tom, že zostávajú v úzkom kontakte so švajčiarskymi úradmi a poisťovňou s cieľom monitorovať situáciu ohľadom koronavírusu a jeho vplyvu na MS. Podľa vývoja budú informovať všetky zúčastnené strany. Viceprezident IIHF Kalervo Kummola však pre portál italehti.fi uviedol, že sa stále čaká na oficiálne rozhodnutie švajčiarskych úradov, a podľa neho sa MS určite neodohrajú v máji.



Vo Švajčiarsku evidujú 2742 prípadov ochorenia COVID-19, hlásia 27 úmrtí. Celosvetovo je v 163 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 190-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 7500 osôb.