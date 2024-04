Slováci prehrali v úvodnom zápase s USA 0:9

MS hráčov do 18 rokov, A-skupina:



USA - SLOVENSKO 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)



Góly: 3. Hutson, 11. Eiserman (Ziemer, Hagens), 20. Hagens, 21. Stiga (Hagens, Ziemer), 35. Whipple (Rheaume-Mullen, Bendarik), 38. Hagens (Stiga, Ziemer), 48. Humphreys (Connelly, Hutson), 50. Eiserman (Bednarik, Plante), 59. Eiserman. Rozhodovali: Ruuska (Fín.), Burzminski - Bedard (Kan.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 789 divákov.



USA: Kempf - Emery, Hutson, Hensler, Skahan, Rheaume-Mullen, Laurilla, Whipple - Ziemer, Hagens, Stiga - Plante, Bendarik, Eiserman - Mooney, Humphreys, Connelly - Vansagi, Baker, McMorrow



SR: Lenďák - Húževka, Beluško, Zubek, Fabuš, Kálman, Kupec - Straka, Prokopovič, Tomík - J. Chovan, Šatan, Lašš - Švrček, Pitka, Maruna - Chrenko, T. Pobežal, A. Nemec







ďalší program SR v A-skupine (Espoo, časy v SELČ):



piatok 26. apríla



13.00 SLOVENSKO - Lotyšsko



nedeľa 28. apríla



13.00 SLOVENSKO - Fínsko



utorok 30. apríla



13.00 Nórsko - SLOVENSKO



Espoo 25. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v úvodnom zápase majstrovstiev sveta vo Fínsku s USA 0:9. Obhajcovia titulu mali duel od úvodu pod kontrolou a v každej tretine strelili po tri góly. Hetrikom sa zaskvel Cole Eiserman, štyri body nazbieral James Hagens (2+2). Slováci nastúpia na ďalší zápas v A-skupine v piatok o 13.00 SELČ proti Lotyšsku.Slováci chceli Američanom vzdorovať, no inkasovali už v 3. minúte, keď Hutson spoza obrancu Zubeka prestrelil brankára Lenďáka - 1:0. Zámorský tím bol ofenzívne aktívnejší, viackrát si vytvoril tlak a v 11. minúte dal druhý gól. Po prihrávke Hagensa z otočky sa v presilovke zblízka presadil Eiserman. Slováci mali problém zachytávať ofenzívne akcie súpera a Hagens pridal v závere prvej tretiny prvý gól, keď si efektne poradil s obrancom Kálmanom.Ani v druhej tretine sa obraz hry príliš nezmenil, sebaistí Američania sa snažili o ďalšie góly. Slováci sa síce vyhli zbytočným vylúčeniam, po dvoch tretinách mali iba dva menšie tresty, no aj v prostrednej časti trikrát inkasovali. V 22. minúte zakombinovali Hagens so Stigom, ktorý zvýšil na 4:0. Whipple pridal v 35. minúte piaty gól Američanov a Hagens po kombinácii zvýšil na 6:0. Slováci sa miestami dostali do protiútokov a viackrát boli blízko k prvému gólu, no vo finálnej fáze im chýbala ľahkosť.Od polovice druhej tretiny bolo už 8:0, keď Slováci nezareagovali na kombináciu so zakončením Humphreysa a Eisermanovi dovolili priveľa dorážok. Američania strelil aj v tretej tretine tri góly, keďže Eiserman v 59. minúte uzavrel na 9:0. Za najlepšieho hráča slovneského tímu vyhlásili útočníka Tomáša Pobežala.