Slováci prehrali v druhom zápase na turnaji s Lotyšskom 3:5

SLOVENSKO – Lotyšsko 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)



Góly: 10. Tomík (Radivojevič, Straka), 29. Svrček (Radivojevič, Tomík), 36. Straka (Húževka) – 9. Sieradzkis (Klaucans, Sarts), 14. Haritoncevs (Sieradzkis, Retenais), 17. Murnieks (Sieradzkis, Serkins), 37. Macijevskis (Retenais, Haritoncevs), 54. Dilevka (Berzins). Rozhodovali: Kika (ČR), Lindner (USA) – Bedard (Kan.), Makinen (Fín.), vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše: Pitka (SR) 5+DKZ za podrazenie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 583 divákov.







SR: Haronik – Radivojevič, Kupec, Zubek, Fabuš, Beluško, Húževka, Kalman – Straka, Pobežal, Chrenko – Maruna, Pitka, Svrček – Tomík, Šatan, Chovan – Lašš, Vrtiel, Liščinský, Nemec



Lotyšsko: Vecvanags – Uljanskis, Petrovičs, Retenais, Cjunskis, Naglis, Sarts – Pumpinš, Macijevskis, Haritoncevs – Osmanis, Murnieks, Flugins – Serkins, Berzins, Dilevka – Vanags, Klaucans, Sieradzkis – Zaprivoda

ďalší program SR v A-skupine (Espoo, časy v SELČ):



nedeľa 28. apríla



13.00 SLOVENSKO - Fínsko



utorok 30. apríla



13.00 Nórsko - SLOVENSKO

Espoo 26. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali aj vo svojom druhom zápase na MS do 18 rokov vo Fínsku. V piatkovom stretnutí A-skupiny podľahli Lotyšsku 3:5. Góly Slovenska zaznamenali Tobias Tomík, Michal Svrček a Andreas Straka. Mužstvo Martina Dendisa predtým nestačilo na amerických rovesníkov vysoko 0:9.V neúplnej tabuľke A-skupiny patrí mladým Slovákom štvrté miesto bez zisku bodu. V nedeľu o 13.00 h bude ich ďalším súperom Fínsko. Dôležitejším duelom však bude pre SR 18 utorkový a ich záverečný duel v "áčku" proti Nórom (13.00).Slováci urobili zmenu v bránkovisku, keď namiesto Lenďáka nastúpil Haronik. Realizačný tím dopísal na súpisku Luku Radivojevič, ktorý sa predstavil v prvej obrannej dvojici. Na turnaji sa pre zranenie už nepredstaví Pavol Prokopovič, nahradil ho Michal Liščinský. Zverenci Dendisa boli od úvodu aktívnejší, dostali aj šancu z presilovej hry, ale v koncovke neboli dôrazní. Lotyši mali prvú veľkú príležitosť v 9. minúte a hneď ju využili. Sieradzkis získal puk medzi kruhmi a prekonal Haronika. Slováci však vyrovnali už po 41 sekundách, po kombinácii Straka, Radivojevič a zakončujúci Tomík. Aj Lotyši sa dostali k početnej výhode, ktorú tiež nevyužili, no tesne po nej sa presadil Haritoncevs. V druhej presilovej hry už boli úspešnejí a Murnieks upravil na 3:1.V úvode druhej mohol zvýšiť Pumpinš, ale tesne minul bránku Haronika. Slováci boli blízko ku gólu v oslabení, Straka a ani Tomík však nedokázali prekonať Vecvanagsa. Krátko na to dostali šancu v početnej výhode 5 na 3 a Svrček ju využil presným zakončením do pravého horného rohu lotyšskej bránky. V 36. minúte nahodil puk na bránku Húževka a Straka na dvakrát vyrovnal. Stav 3:3 však vydržal len 46 sekúnd, keď Macijevskis počas presilovej hry dostal Lotyšov opäť do vedenia.Zámerom Slovákov bolo v tretej tretiny nepriaznivý stav otočiť. Naglis však 45. minúte mohol zvýšiť na 5:3, ale proti Haronikovi neuspel. V polovici tretej časti dostal Pitka za podrazenie trest do konca zápasu a Lotyši mali šancu počas päťminútovej početnej výhody rozhodnúť o výsledku. Síce nedali gól, no tesne po nej Berzins vysunul Dilevku, ktorý priblížil mužstvo k dôležitému triumfu. Slováci v závere ešte odvolali brankára a aj keď sa súper nechal dvakrát vylúčiť, nedokázalii už streliť gól.