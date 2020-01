HOKEJ-MS18: Slovenky nezvládli baráž a vypadli z elitnej kategórie

Baráž o udržanie v elitnej kategórii - 2. zápas /na dve víťazstvá/:



Slovensko - Švajčiarsko 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Góly: 5. Dobošová (Lahová) - 25. Martiová, 37. Zimmermannová (Surdezová). Rozhodovali: Ambrosimovová (Rus.), Malá (ČR)) - Lacková (V. Brit.), Wang Chuej (Čína), vylúčené: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Slovensko: Zimková - Sternová, Vysokajová, Slováková, Leskovjanská, Štetiarová, Jašková, Kušmireková, Giertlová - Kapičáková, Halušková, Matejková - Fančovičová, Schredlová, Klimantová - Vrbinská, Dobošová, Lahová - Hudáková, Kučerová



Švajčiarsko: Spiesová - Bessonová, Leemannová, Christenová, Martiová, Bächlerová, Gianolová, Messerliová, N. Bachmannová - Merzová, Salzgeberová, Freyová - Staubová, Ingoldová, Surdezová - Thalmannová, S. Bachmannová, Büchiová - Zimermannová, Harjuová, Zoggová

Bratislava 1. januára (TASR) - Slovenské hokejistky do 18 rokov sa neudržali v elitnej kategórii MS. V stredajšom druhom barážovom stretnutí podľahli v Bratislave Švajčiarkam 1:2 a vypadli do A-skupiny I. divízie MS. V prvom zápase prehrali v pondelok 1:4.Zverenky trénera Petra Kúdelku pri premiére v najvyššej kategórii získali v troch dueloch v základnej B-skupine dva body za víťazstvo práve nad Švajčiarkami 3:2 po predĺžení.V bránke SR dostala prednosť Zimková a svoje spoluhráčky podržala pri dvoch úvodných príležitostiach súperiek. V 5. minúte sa Slovenky, vedomé si víťazného imperatívu, dočkali, keď Dobošová z dorážky otvorila skóre. Švajčiarky potom zvýšili tempo, ale Zimková si držala čisté konto.Stopercentnú bilanciu jej však Švajčiarky pokazili v druhej tretine. V 25. minúte využila presilovú hru Martiová, potom sa opäť blysla Zimková pri nájazde jednej zo švajčiarskych hráčok. Napokon však inkasovala aj druhýkrát, v 37. minúte poslal do vedenia Helvétky Zimmermannová.V záverečnom dejstve sa Slovenky nedostali do výraznejšieho tlaku, naopak, viackrát ich podržala Zimková. Ku gólu im nepomohla ani záverečná dva a pol minútová hra bez brankárky.