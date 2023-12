Slováci odštartovali šampionát do 20 rokov triumfom nad Českom

MS do 20 rokov, B-skupina:

SLOVENSKO - Česko 6:2 (0:1, 2:0, 4:1)



Góly: 22. Petrovský (Mešár, Kmec), 39. Repčík (Sýkora), 42. Honzek (Mišiak, Petrovský), 45. Žabka (Štrbák), 46. Petrovský (Mešár), 52. Štrbák (Pekarčík, Honzek) - 2. Rymon (Becher, Melovský), 52. Šapovaliv (Šalé). Rozhodovali: Pearce (Kan.), Kova – Thomann (obaja Fín.), Schlegel (Švaj.), vylúčení: 2:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0, 984 divákov.



SLOVENSKO: Gajan - Štrbák, Nátny, Kmec, Žabka, Radivojevič, Pišoja, Moško - Mešár, Petrovský, Sýkora - Čiernik, Dvorský, Mišiak - Pekarčík, Repčík, Honzek - Šotek, Dej, Žlnka

Česko: Hrabal - Čech, Kočí, Jiříček, Cibulka, Alscher, Hamara - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Rymon, Melovský, Becher - Bareš, Sapoušek, Štancl - Redlich, Hujer, Přibyl

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Ivan Feneš, tréner SR: "Bol to prvý zápas, po dlhých rokoch sme v ňom zvíťazili, čo je motivujúce. Ale musíme zostať pri zemi a vrátiť sa k poctivej robote, ktorú sme ukázali od druhej tretiny. Vieme hrať ešte lepšie. Tento duel nás stál dosť síl, zajtra nás čakajú Švajčiari, čo je pre nás dôležitý zápas. Musíme si čo najlepšie oddýchnuť."

Peter Repčík, autor druhého gólu SR: "Myslím si, že sme ukázali, že vieme hrať ako tím. Dostali sme síce prvý gól, ale dokázali sme sa vrátiť naspäť. Pri mojom góle som mal šťastie, bol to jeden z kľúčových momentov zápasu."

Boris Žabka, autor štvrtého gólu SR: "Začali sme horšie, ale povedali sme si niečo v kabíne. Bol to dobrý tímový výkon, sme radi za víťazstvo. Pri mojom góle sa mi odrazil puk, tak som len vystrelil. Som rád, že to tam konečne padlo."

Göteborg 26. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov vstúpili úspešne do juniorského svetového šampionátu. Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine zdolali vo švédskom Göteborgu rovesníkov z Česka 6:2.Česi išli do vedenia po zásahu Dominika Rymona v úvode zápasu, v druhej tretine Slováci otočili skóre zásluhou Serváca Petrovského a Petra Repčíka. V tretej časti vyšperkovali svoj zlepšený výkon ďalšími štyrmi gólmi, postupne sa presadili Samuel Honzek, Boris Žabka, opäť Petrovský a Maxim Štrbák.V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša predstavia v stredu 27. decembra tiež o 12.00 h proti Švajčiarsku. V základnej skupine ich potom ešte čakajú Nóri (29. decembra o 12.00) a Američania (31. decembra o 12.00).Slováci vstúpili do zápasu nekoncentrovane, inkasovali už po 61 sekundách. Po striedaní si zle prebrali hráčov a po vydarenej kombinácii otvoril skóre Rymon. Ďalšiu šancu mal Kulich, ale poslal puk nad Gajanovu bránku. Slovenskí mladíci sa potom ubránili českej presilovke, po nej sa do dobrej šance dostal Čiernik. Jeho individuálnu akciu však Hrabal zneškodnil. V závere úvodného dejstva mal šancu aj Dvorský, ale neuspel.Do druhej tretiny vstúpili zverenci Ivana Feneša výborne, ale Petrovský zoči-voči Hrabalovi neuspel. Pokračovali však v aktivite. Najskôr si v presilovke vypracoval šancu Dvorský, no netrafil presne, ale následne Mešár prihral Petrovskému a ten vyrovnal. Potom sa na opačnej strane blysol Gajan po strele Redlicha. Zlepšená hra slovenských hokejistov robila Čechom problémy. Ďalšie šance mali Honzek a Mišiak, ale Hrabala prekonal až v závere druhej dvadsaťminútovky Repčík - 2:1. Gajan predtým zneškodnil dva pokusy Bareša.V treťom dejstve pokračovali slovenskí hokejisti v tlaku, prvú šancu mal Čiernik, ale Hrabal ho vychytal. Vzápätí sa však dostal k puku Honzek po akcii Mišiaka a strelil tretí gól Slovákov. Ešte veselšie to bolo na ich striedačke v 44. minúte, keď v oslabení po prihrávke Štrbáka presne trafil Žabka - 4:1. O ďalších 76 sekúnd sa presadili v presilovke, Petrovský poslal puk do siete po skvelej prihrávke Mešára. Osem minút pred koncom sa so šťastím presadil Šapovaliv, ale už o 32 sekúnd neskôr vrátil Slovákom štvorgólový náskok Štrbák. Nárast sebavedomia na strane slovenských hokejistov už nedokázali Česi zraziť, Fenešovi zverencovi tak dokráčali pohodlne ku svojmu prvému triumfu na šampionáte.