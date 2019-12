Slovensko zdolalo na úvod MS20 Kazachstan. Rozuzlenie prišlo v závere

MS 20 A-skupina:



Slovensko - Kazachstan 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 25. Okuliar (Kňažko, Čajkovič), 58. Tkáč (Mrázik, Mudrák), 60. Džugan - 30. Musorov (Butenko). Rozhodovali: Schrader (Nem.), Tscherrig (Švajčiarsko) - Lederer (ČR), Nordlander (Švéd.), vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše Turan a Alexandrov 10 min za útok do oblasti hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4915 divákov.



SR: Hlavaj - Dlugoš, Bučko, Kňažko, Vitaloš, Mudrák, Česánek, Turan - Faško-Rudáš, M. Minárik, Džugan - Okuliar, Kováčik, Čajkovič - Mrázik, Paulíny, Tkáč - Jendek, Ďurina, J. Minárik

Kazachstan: Nurek - Gajtamirov, Dichanbek, Butenko, Koroljov, Katassonov, Šlyškov, Muratov, Šajchmeddenov - Bujalski, Demin, Sajko - Musorov, Čaporov, Bojko - Ašukanov, Bondarenko, Omirbekov - Alexandrov, Ljapunov, Šalov

Třinec 27. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS tejto vekovej kategórie v Třinci nad Kazachstanom 3:1. V dramatickom zápase strelil úvodný gól Oliver Okuliar, Kazachovia vyrovnali zásluhou Maxima Musorova. O triumfe Slovenska rozhodol v 58. minúte Vladimír Daniel Tkáč, gólom do prázdnej bránky ho ešte potvrdil Róbert Džugan.Vo svojom druhom zápase na šampionáte sa zverenci Róberta Petrovického predstavia v sobotu o 15.00 proti obhajcom titulu z Fínska.Zápas sa začal svižne, v prvých sekundách mali viac z hry hráči Kazachstanu. Hlavaj si pripísal aj prvý dôležitý zákrok, potom sa hra vyrovnala. Ďalší vzruch pred oboma bránkami priniesli presilové hry, počas tej slovenskej sa však dostali do úniku Kazachovia a Bujalski v ňom nepremenil veľkú šancu. Ten istý hráč neskôr vymyslel v početnej výhode skvelú prihrávku na Demina, ale Hlavaj opäť podržal Slovákov. Najväčšiu šancu na slovenskej strane premárnil Čajkovič, do kabín sa tak išlo po úvodnej dvadsaťminútovke za bezgólového stavu.V druhej tretine pokračoval svižný hokej, v 24. minúte si na trestnú lavicu išiel sadnúť Sajko. V početnej výhode vymyslel skvelú prihrávku Kňažko, Keď naservíroval puk na hokejku Olivera Okuliara a ten sa nemýlil - 1:0. Slováci po góle ožili, mali aj ďalšie strelecké pokusy, ale v polovici zápasu hrali v oslabení a Kazachovia vyrovnali. Peknou strelou z ľavej strany rozvlnil sieť Musorov. Hru potom opäť kúskovali vylúčenia, gól však už v druhom dejstve nepadol.V tretej tretine si prvý zákrok pripísal Hlavaj, Slováci sa do zakončenia dostávali ťažko. Kazaši ich pokusy dobre blokovali, alebo slovenskí hokejisti minuli bránku. Názorne to predviedol Džugan, ktorý medzi kruhmi minul v dobrej pozícii. Záver zápasu už patril jasne Slovákom. Ich súper sa len bránil, no len málo pokusov prešlo na brankára Nureka. K víťaznému gólu tlačili Slovákov aj diváci, ktorí im vytvorili vo Werk Aréne domáce prostredie. Komplikácie nastali po vylúčeniach Kňažka a Česánka, Hlavaj musel niekoľkokrát úspešne zakročiť. Vytúžený gól do siete Nureka napokon prišiel 176 sekúnd pred koncom, keď po prihrávke Mrázika mieril presne Tkáč. Arbitri si jeho regulárnosť ešte preverili u videorozhodcu. Definitívnu poistku dal gólom do prázdnej bránky Džugan.