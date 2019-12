Konečná nominácia Slovenska na MS20 bez Goliana a Drábeka

Konečná nominácia SR 20 na MS:



Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix, QMJHL/Kan.), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Samuel Vyletelka (Minnesota Magicians, NAHL/USA)

Obrancovia: Martin Bučko (HC Košice), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHK 32 Liptovský Mikuláš), Samuel Kňažko (TPS Turku, Fín.), Dávid Mudrák (TPS Turku, Fín.), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Oliver Turan (HC 07 Detva), Martin Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.)

Útočníci: Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs, QHMJL/Kan.), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, WHL/Kan.), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK'95 Považská Bystrica), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek Minárik (MsHK Žilina), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricanes (WHL/Kan.), Adam Paulíny (MHA Martin), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, BCHL/Kan.), Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom)

Žilina 23. decembra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický oznámil v pondelok konečnú nomináciu na svetový šampionát do Třinca (26. decembra 2018 - 5. januára 2019). Realizačný tím po prípravnom zápase s Ruskom v Žiline (1:9) urobil posledné škrty v zostave, z nominácie vyradil obrancu Andreja Goliana a útočníka Michaela Drábeka.V nominácii sú traja brankári, osem obrancov a trinásť útočníkov. "," povedal Petrovický.Na šampionáte sa nepredstaví ani útočník Martin Chromiak, ktorý sa pravidelne objavuje v zostave tipsportligovej Dukle Trenčín. "," dodal Petrovický.Slováci sa na MS predstavia v základnej A-skupine v českom Třinci. Hneď na úvod ich v piatok 27. decembra čaká Kazachstan, o deň neskôr nastúpia proti obhajcom titulu z Fínska. V ďalšom priebehu šampionátu sa stretnú ešte so Švajčiarskom (30. 12.) a o deň neskôr so Švédskom. Vyraďovacia časť turnaja sa začne 2. januára a vyvrcholí súbojom o zlato 5. januára 2019.- manažér Tomáš Pšenka, hlavný tréner - Róbert Petrovický, asistenti trénera - Viliam Čacho, Martin Štrbák, tréner brankárov - Rastislav Staňa, kondičný tréner - Matej Thomka, video tréner - Patrik Michnáč, lekár - MUDr. Jaroslav Hanulák, maséri - Miroslav Harvančík, Jozef Hrtús, konzultant - Róbert Döme, média manažér - Tomáš Kyselica