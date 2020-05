Slováci v A-skupine MS 2021 v Minsku proti Rusku, Švédsku i Česku

Zloženie skupín na MS 2021:

A-skupina /Minsk/: Rusko (2. v rebríčku IIHF), Švédsko (4), Česko (5), Švajčiarsko (8), SLOVENSKO (9), Dánsko (12), Bielorusko (13), Veľká Británia (19)



B-skupina /Riga/: Kanada (1), Fínsko (3), USA (6), Nemecko (7), Lotyšsko (10), Nórsko (11), Taliansko (15), Kazachstan (16)

Minsk/Riga 20. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa na budúcoročných MS predstavia v základnej A-skupine v Minsku, kde nastúpia proti Rusku, Švédsku, Česku, Švajčiarsku, Dánsku, Veľkej Británii a domácemu Bielorusku. V B-skupine v Rige sa stretnú Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan. Zloženie skupín oznámila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom webe.O nasadení do skupín rozhodoval aktuálny rebríček krajín, ktorý IIHF zverejnila pred mesiacom a reflektuje výsledky reprezentačných tímov na MS a ZOH za uplynulé štyri roky. Zvyčajne je známy po konci svetového šampionátu, ten tohtoročný vo Švajčiarsku sa však nemohol uskutočniť z dôvodu pandémie koronavírusu. Slovenskej reprezentácii v renkingu patrí deviata priečka s 2835 bodmi, na čele je Kanada s 3470 b. V rebríčku sú započítané aj body za MS 2020, hoci sa neuskutočnili, pri bodovacom systéme do renkingu nemohla IIHF členským federáciám pripísať nuly. Preto vzala do úvahy nasadenie do jednotlivých turnajov v rámci MS na rok 2020 a na jeho základe pridelila body. Slováci vďaka tomu poskočili z desiatej pozície na deviatu.povedal prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan na stránke hockeyslovakia.sk.Budúcoročné MS hostia podľa plánu spoločne Bielorusko s Lotyšskom, sprevádza ich oficiálny slogan v znení "Vášeň. Žiadne hranice". Dejiskom "slovenskej" A-skupiny bude Minsk aréna s kapacitou 15.086 divákov. Po dianí v základnej fáze šampionátu sa v nej uskutočnia aj dva štvrťfinálové duely, oba semifinálové a rovnako oba medailové. Dejiskom MS bola už aj v roku 2014, vtedy však Slováci hrali v menšej Aréne Čižovka.Lotyšská metropola Riga si zopakuje atmosféru MS prvýkrát od roku 2006, keď organizovala turnaj premiérovo a samostatne. Hrať v nej budú tímy B-skupiny, ktoré sa predstavia v Aréne Riga s kapacitou 10.300 miest.Zloženie skupín schválila Rada IIHF počas videokonferencie. Oproti súperom na neodohratých MS 2020 sú v "slovenskej" skupine iba dve zmeny, namiesto Kanady a Nemecka sa Slováci stretnú s Ruskom a Švajčiarskom. Presný rozpis stretnutí či informácie o predaji vstupeniek zatiaľ nie sú známe, IIHF ich postupne zverejní v najbližších týždňoch.