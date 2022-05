Hokejisti Veľkej Británie nezvládli súboj s Rakúšanmi, prehrali 3:5

B-skupina (Tampere):



Rakúsko - Veľká Británia 5:3 (0:1, 0:1, 5:1)



Góly: 45. Wukowits (Schneider, Raffl), 48. Heinrich (Haudum, Kasper), 52. Nissner (Raffl), 59. Raffl (Schneider, Nissner), 60. Schneider (Heinrich, Nissner) - 20. Myers (Neilson, Richardson), 22. Dowd (Neilson), 47. Neilson. Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), Nord (Švéd.) - Merten (Nem.), Obwegeser (Švajč.), vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3321 divákov.



Rakúsko: Starkbaum - Maier, Unterweger, Zündel, Heinrich, Wolf, Hackl, Kirchschläger, Wimmer - Kasper, Haudum, Ganahl - Schneider, Nissner, Raffl - Huber, Wukovits, Lebler - Feldner, Achermann, Schwinger



Veľká Británia: Bowns - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, S. Jones, Ehrhardt, Batch - Mosey, Conway, Perlini - Dowd, Neilson, Lake - J. Phillips, Myers, Hook - Ferrara, Davies, Lachowicz

Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 6 5 0 1 0 22:5 16*



2. Švédsko 6 4 1 1 0 26:10 15*



3. Česko 6 4 0 1 1 19:10 13*



4. USA 6 2 2 0 2 14:10 10



5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8



6. Rakúsko 7 1 1 2 3 16:22 7



7. Nórsko 6 1 1 0 4 13:25 5



8. V. Británia 7 0 0 1 6 10:33 1**

*-istý postup do štvrťfinále

**-zostup do A-skupiny I. divízie MS

Tampere 23. mája (TASR) - Hokejisti Veľkej Británie vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. V priamom súboji o udržanie sa podľahli Rakúsku 3:5 a obsadili posledné miesto v základnej B-skupine. Pre oba tímy to bol záverečný duel na šampionáte vo Fínsku.Briti potrebovali na zotrvanie medzi elitou vyhrať za tri body a väčšinu duelu boli k dosiahnutiu tohoto cieľa blízko. Po góle Neilsona viedli ešte v 47. min 3:1, no Rakúšania skórovali štyrikrát v záverečných 12 minútach.Briti hrali od úvodu aktívnejšie. Brankár Starkbaum sa výrazne zapotil počas prvej presilovky, ktorú hrali ostrovania v 9. min. Neprekonali ho Lake a ani Nelson. Ihneď po vyrovnaní počtu hráčov na ľade musel vytiahnuť ďalší zákrok proti Conwayovi. Gól visel na vlásku a postaral sa o neho Myers. Sieť rozvlnil v poslednej minúte tretiny počas druhej presilovej hry Britov.Pohodlnejší dvojgólový náskok zabezpečil Britom 117 sekúnd po štarte druhej tretiny Dowd. Útočnik Sheffieldu pripomenul, kde vznikol futbal, a puk do siete "usmernil" nohou. Rakúšanom išlo o "život", no tlak z ich strany neprichádzal. Naopak, hráči Veľkej Británie hrozili z rýchlych protiútokov. Starkbaum musel zlikvidovať šance Moseyho, Myersa i Conwaya.V tretej tretine Rakúšanom svitla nádej, keď Wukovits v 45. min využil presilovku. Briti nespanikárili a už o dve minúty opäť viedli o dva góly, z úniku skóroval Neilson. Ich kvalitný výkon napokon vyšiel nazmar a v záverečných 12 minútach duelu prišli o všetko. Heinrich v 48. min prestrelil obranu a znížil na 2:3. Vyrovnávajúci gól na 3:3 dal Nissner so šťastím, keď sa natlačil pred bránku, Bowns jeho pokus vyrazil, no puk sa odrazil opäť do tela rakúskeho útočníka a skončil v sieti. Briti museli skórovať, no ešte sa ani nedostali k power play, keď 66 sekúnd pred koncom skóroval po buly v útočnom pásme Raffl a Rakúšania viedli 4:3. Záverečnú poistku dal potom do prázdnej brány Schneider.