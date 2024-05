Kanadskí hokejisti zdolali Rakúsko 7:6 po predĺžení

A-skupina:



Kanada - Rakúsko 7:6 pp (3:1, 3:0, 0:5 - 1:0)



Góly: 7. Cozens (Mangiapane, Guhle), 10. Guhle (Tavares, Hagel), 14. Byram (Zellweger), 23. McCann (Bunting), 30. Bedard (Guenther, Parayko), 38. Dubois (Hagel, Power), 61. Tavares (Dubois, Parayko) - 11. Nissner (M. Huber, Raffl), 44. Baumgartner (Schneider), 45. Schneider (Zwerger, Wolf), 51. Zwerger (Nickl), 56. Schneider (Zwerger, Unterweger), 60. Rossi. Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Heikkinen (Fín.) - Hynek (ČR), Zunde (Lot.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 14.704 divákov.



Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Dubois, Tavares, Hagel - Bedard, Paul, Guenther - Mercer, McBain, Tanev - Mangiapane, Cozens, Bunting - McCann



Rakúsko: Madlener - Heinrich, Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Stapelfeldt, Brunner - Raffl, Nissner, M. Huber - Zwerger, Rossi, Schneider - Ganahl, Baumgartner, Haudum - P. Huber, Wukovits, Rohrer

tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 3 2 1 0 0 16:9 8



2. Švajčiarsko 3 2 1 0 0 13:8 8



3. Fínsko 3 2 0 1 0 12:2 7



4. Česko 3 1 1 1 0 8:5 6



------------------------------------



5. Nórsko 4 1 0 0 3 8:15 3



6. Dánsko 3 1 0 0 2 6:8 3



7. Rakúsko 3 0 0 1 2 12:18 1



------------------------------------



8. V. Británia 2 0 0 0 2 2:12 0

Praha 14. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti zdolali vo svojom treťom zápase v pražskej A-skupine MS Rakúsko 7:6 až po predĺžení. Obhajca titulu dve tretiny jasne dominoval, po 40 minútach viedol 6:1, no v tretej časti šokujúco dovolil outsiderovi streliť päť gólov a senzačne vyrovnať. Favorit napokon vybojoval dvojbodové víťazstvo, rozhodol o ňom v 15. sekunde predĺženia kapitán John Tavares.Kanaďania sa napriek zaváhaniu dostali s 8 bodmi na čelo tabuľky, najbližšie nastúpia vo štvrtok o 20.20 h proti Nórsku. Rakúšania, ktorí vydreli prvý bod na šampionáte, sa v rovnaký deň stretnú o 16.20 s Fínskom.Kanaďania sa od úvodu zahryzli do súpera, svojím dôrazom pri mantineloch získavali puky a zavreli Rakúšanov v ich obrannom pásme. Prvý gól tak bol iba otázkou času. Prišiel v 7. minúte, keď po prihrávke Mangiapaneho nekompromisne zakončil Cozens - 1:0. Favorit pokračoval v nápore a v 10. min strelil jeho druhý gól obranca Guhle, ktorého šikovne našiel Tavares. Rakúšania síce dokázali zo svojej prvej vážnejšej šance znížiť, keď sa dorážkou presadil Nissner, ale obhajcu to iba viac rozdráždilo. Ešte do prestávky skóroval Byram a po nej zvýšil na 4:1 McCann. Kanaďania neubrali nohu z plynu, Bedard prekonal Madlenera aj z veľkého uhla. Rakúsky brankár potom viackrát podržal svoje mužstvo. Po strele Cozensa mu pomohla žŕdka, pri dorážke Duboisa už toľko šťastia nemal. V tretej časti sa obraz hry nečakane zmenil. Zámorský tím vedomý si svojho náskoku trestuhodne poľavil, čo outsider okamžite využil. Dvomi rýchlymi gólmi po vydarených kombináciách skorigoval na 3:6 a keď Zwerger v 51. minúte z ľavého krídla prepálil neistého Binningtona, bola zrazu zo zápasu ešte zápletka. Rakúšania sa dostali na koňa, hnali ich aj početní fanúšikovia v pražskej aréne. Tí explodovali po tom, ako Madlener zázračne vychytal Mangiapaneho a na druhej strane Schneider znížil na rozdiel jedného gólu. Kanaďania znervózneli, puky im odskakovali a začala sa črtať senzácia. Tá nabrala jasné kontúry, keď po chybe Guhleho vyrovnal v power play bez brankára Rossi - 6:6. Rakúšania tak vydreli senzačne bod. Ďalší už nepridali, lebo po 15 sekundách predĺženia rozhodol po individuálnej akcii Tavares.