Prvé body získali Švajčiari po víťazstve 5:2 nad Nórmi

A-skupina:



Švajčiarsko - Nórsko 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)



Góly: 12. Andrighetto (Niederreiter, Loeffel), 25. Loeffel (Siegenthaler, Jäger), 29. Senteler (Josi, Simion), 34. Sherwey (Haas), 52. Niederreiter (Ambühl, Kurashew) - 15. Vikingstad (Thoresen, Johannesen), 59. Brandsegg-Nygard (Thoresen, Zucarello). Rozhodcovia: Brander (Fín.), Holm (Švéd.) - Gustafson USA), Hofer (Nem.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 16.617 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Glauser, Josi, Loeffel, Siegenthaler, Kukan, Marti, Fora - Kurashew, Hischier, Thüfkauf - Niederreiter, Jäger, Andrighetto - Simion, Senteler, Herzog - Sherwey, Haas, Ambühl



Nórsko: Arntzen - Johannesen, Solberg, Hansen, Nörstebö, Krogdahl, Kasastul, Engebraten - Zucarello, E. Östrem Salsten, Thoresen - Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - Brandsegg-Nygard, Vesterheim, Steen - Rönnild, H. Östrem Ostrem Salsten, Martinsen

Praha 10. mája (TASR) - Švajčiarski hokejisti vyhrali v piatok v otváracom zápase A-skupiny 87. MS nad Nórskom 5:2. Severenia dokázali ešte v prvej tretine odpovedať na Andrighettov úvodný gól turnaja, ale v ďalšom priebehu už mal po každej stránke navrch favorit.Nóri nastúpia na svoj druhý zápas v sobotu o 20.20 proti domácemu Česku, o 24 hodín neskôr je na programe úvodné buly zápasu Švajčiarsko - Rakúsko.Švajčiarom trvalo takmer 12 minút na využitie obrovskej hernej a streleckej prevahy. Nepomohla im ani presilovka, ktorú hrali zle. Až Andrighettova strela spoza obrancu po rýchlom kombinačnom prieniku našla svoj cieľ, ale tento moment favorita skôr pribrzdil. Onedlho bolo po peknej akcii Nórov s prihrávkou spoza bránky vyrovnané a do konca tretiny mali ešte jednu veľkú šancu ísť do prekvapujúceho vedenia. Toho sa po návrate z kabín opäť dočkali Švajčiari a postupne sa v jasnej hernej prevahe rozstrieľali. V závere zápasu sa uspokojili so štvorgólovým vedením a súperovi umožnili v jeho presilovke znížiť.