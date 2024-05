Švajčiari zdolali Nemcov 3:1 a postúpili do semifinále

štvrťfinále MS /Ostrava/:



Švajčiarsko – Nemecko 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)



Góly: 8. Bertschy, 17. Hischier (Siegenthaler, Fiala), 59. Bertschy (Thürkauf, Siegenthaler) – 32. Kahun (Stachowiak). Rozhodcovia: Brander (Fín.), M. Holm (Švéd.) – Gustafson (USA), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 6583 divákov.



Švajčiarsko: Genoni – Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora, Jung – Niederreiter, Hischier, Fiala – Bertschy, Thürkauf, Andrighetto – Simion, Senteler, Herzog – Ambühl, Haas, Scherwey –



Nemecko: Grubauer – Wissman, J. Müller, M. Müller, Szuber, Wagner, Kälble, Forhler, Ugbekile – Peterka, Stachowiak, Reichel – Kahun, Sturm, Tiffels – Pföderl, Michaelis, Ehliz – Ehl, Kastner, Tuomie – Fischbuch

hlasy aktérov (zdroj: JOJ):



Nino Niederreiter, útočník Švajčiarska: "Cítime sa skvele, vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Nemci majú kvalitný tím a predvádzali na turnaji kvalitné výkony. Sme veľmi šťastní, že sme vyhrali. Je to susedské derby a som veľmi rád, že sa vrátime späť do Prahy a môžeme bojovať o zlato."



Dominik Kahun, útočník Nemecka a strelec gólu: "O výsledku rozhodla prvá tretina, nehrali sme tak, ako vieme. Mali sme príliš veľký rešpekt. Po prvom góle sme ich prehrávali, no nepridali sme ďalší presný zásah. Bohužiaľ nám to nepadlo. Myslím si, že sme odohrali dobrý turnaj, nevyšli nám len zápasy proti Švédom a Amerike a dnešná prvá tretina."

Ostrava 23. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska postúpili do semifinále 87. majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase v Ostrave zdolali Nemcov 3:1. Súperovi sa revanšovali za prehry v rovnakej fáze vlani (1:3) a pred tromi rokmi (2:3 sn). Mužstvo Patricka Fischera sa dostalo medzi najlepšiu štvorku prvýkrát od roku 2018, keď získalo striebro. Semifinálový súper Švajčiarska bude známy až po večerných zápasoch.Favorit vykročil za postupom už v prvej tretine, keď sa najprv v oslabení presadil Christoph Bertschy a po ňom skóroval aj kapitán Nico Hischier, ktorého gól bol nakoniec víťazný. Nemci síce v druhej časti počas početnej výhody znížili zásluhou Dominika Kahuna, no 58 sekúnd pred koncom Bertschy strelou do prázdnej brány pridal svoj druhý gól v stretnutí.Švajčiari začali náporom aj vďaka presilovej hre po faule na Fialu, no nedokázali ju využiť na prvý gól v stretnutí. V 8. minúte sa však tešili z presného zásahu, keď sa v oslabení po individuálnej akcii presadil Bertschy. Krátko na to mohol zvýšiť Thürkauf, trafil však do žŕdky. Švajčiari pokračovali v aktívnej hre, vytvorili si tlak a kapitán Hischier strelou do odkrytej bránky prekonal Grubauera. Nemci sa ťažko presadzovali cez stredné pásmo a len päťkrát ohrozili Genoniho. Zverenci Fischera v úvode druhej časti kontrolovali duel. Haas mohol zveľadiť dvojgólový náskok, ale Grubauer podržal svoj tím. Nemci dostali v polovici duelu druhú početnú výhodu a využili ju už po štyroch sekundách, keď Stachowiak vyhral vhadzovanie a Kahun trafil presne. Pred prestávkou mohol Kahun po individuálnej akcii vyrovnať, no jeho strela skončila na žŕdke. V treťom dejstve sa mužstvá sústredili na strednú zónu, aktívnejší boli Nemci, ktorí potrebovali pridať druhý gól. Reichel bol 120 sekúnd pred koncom blízko, no tesne minul. V závere poistil triumf Švajčiarov pri hre súpera bez brankára svojím druhým presným zásahom Bertschy.