Do záverečnej nominácie na MS sa nedostali Lantoši, Takáč a Petrovický

Záverečná nominácia SR na MS v Česku (10.-26. mája):



Brankári: Samuel Hlavaj (Škoda Plzeň), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce), Matej Tomek (Litvínov)



Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice), Martin Fehérváry (Washington Capitals), František Gajdoš (HK Nitra), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Šimon Nemec (New Jersey Devils)



Útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksand), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno), Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček (všetci HC Oceláři Třinec), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ (obaja HC Litvínov), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Tomáš Tatar (Seattle Kraken)







Realizačný tím:



generálny manažér: Miroslav Šatan, manažérka: Zuzana Chrenková, hlavný tréner: Craig Ramsay, asistenti trénera: Peter Frühauf, Ján Pardavý, Róbert Petrovický, tréner brankárov: Ján Lašák, videoanalytik: Igor Andrejkovič, kondičný tréner: Matej Thomka, lekár: Pavol Lauko, fyzioterapeuti: vladimír Čavojec, Martin Babják, výstrojoví manažéri: Marek Jenčík, Juraj Stopka

Bratislava 7. mája (TASR) - Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS v Česku sa nedostali útočníci Róbert Lantoši a Samuel Takáč a obranca Rayen Petrovický. Trénerský štáb zverejnil 25-členný menoslov po utorňajšom prípravnom zápase s USA (2:6) v Bratislave. V kádri trénera Craiga Ramsayho figurujú traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov.uviedol generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan.Narážal tým najmä na absenciu útočníka Lantošiho, ktorý má za sebou životnú sezónu v Mladej Boleslavi a najmä v úvode záverečnej prípravy na MS patril k lídrom slovenského tímu.prezradil Šatan.V nominácii nechýbajú útočníci Miloš Kelemen a Martin Pospíšil, ktorý nezasiahli ani do jedného zápasu v záverečnej príprave. Kelemen sa má k tímu pripojiť po stretnutí s USA, Pospíšila limitovali zdravotné problémy, ktoré však nekomplikujú jeho štart na MS. V 25-člennom menoslove je 15 hráčov, ktorí štartovali aj na predošlých MS 2023.V stredu odcestuje do Ostravy 25 hráčov, no nie všetkých zapíše vedenie reprezentácie na súpisku.poznamenal Šatan.Slováci sa na nadchádzajúcom šampionáte predstavia v ostravskej B-skupine. Svoje účinkovanie odštartujú v piatok 10. mája o 16.20 SELČ zápasom proti Nemecku.