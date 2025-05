Fíni potvrdili úlohu favorita, Rakúsko zdolali 2:1

A-skupina MS:



Rakúsko - Fínsko 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)



Góly: 14. Wolf (Unterweger, Schneider) - 5. Puistola (Salo, Hämeenaho), 8. Pärssinen (Seppälä, Pesonen). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Tscherrig (Švajč.) - Gustafson (USA), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6822 divákov



Rakúsko: A. Tolvanen - Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeldt - Schneider, Zwerger, Kasper - Raffl, Rohrer, Baumgartner - Lebler, Haudum, Huber - Achermann, Thaler, Kainz



Fínsko: Saros - Lehtonen, Saarijärvi, Matinpalo, Leppänen, Salo, Seppälä, Rissanen, Sund - E. Tolvanen, Teräväinen, Lammikko - Ruohomaa, Merelä, Pesonen - Hämeenaho, Puistola, Pärssinen - Björninen, Oksanen, Erholtz

hlasy /zdroj: IIHF/:



Atte Tolvanen, brankár Rakúska: „Celkovo sme odohrali dobrý zápas. Po úvodných desiatich minútach sme sa rozbehli a dokázali sme Fínsko poriadne zatlačiť.“



Eeli Tolvanen, útočník Fínska: „Mali sme celkom dobrý štart a v prvej tretine sme hrali dobre v presilovkách. Súper výborne korčuľoval a dokázal nám robiť problémy v priestore.“



Štokholm 9. mája (TASR) - Hokejisti Fínska úspešne vstúpili do svetového šampionátu vo Švédsku a Dánsku. „Suomi“ zvíťazili v úvodnom stretnutí štokholmskej A-skupiny nad Rakúskom 2:1. Autorom rozhodujúceho presného zásahu bol v ôsmej minúte útočník Juuso Pärssinen, ktorý si otvoril strelecký účet za národný tím.Zaujímavosťou duelu bol súboj bratskej dvojice. V zostave Fínska figuroval útočník Eeli Tolvanen, v bránke Rakúska nastúpil jeho starší brat Atte, ktorý prijal ponuku reprezentovať Rakúšanov.Rakúsko sa v ďalšom dueli stretne v sobotu 10. mája o 16.20 h s domácim Švédskom. Fínov čaká o deň neskôr súboj proti Francúzom (20.20).Lepší vstup do zápasu mali Fíni. Severania si zásluhou Puistolu a Pärssinena rýchlo vypracovali dvojgólové vedenie. Rakúšania však dokázali hrýzť, v úvode si vypracovali šance, ktoré nepremenili a „Suomi“ ich potrestali. Outsider duelu však predsa v prvej časti znížil na 1:2 po zakončení Wolfa. Rakúšania zaostávali v početnosti streľby, za 40 minút zamestnali fínskeho brankára Sarosa iba sedemkrát. V treťom dejstve vystrelili na bránku viackrát ako v ostatnom priebehu hry. Veľkú šancu mal v 51. minúte Kasper, ktorý však nešťastne trafil nohu spoluhráča Schneidera korčuľujúceho pred bránkou. Kasper mal smolu aj o pár minút neskôr. Rakúšania dokázali jeho zásluhou vyrovnať, no gól nakoniec neplatil pre nedovolené bránenie brankára. Fíni sa vytrápili, napokon však získali prvé tri body do tabuľky.