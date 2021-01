MS v hokeji budú len v jednej krajine, v hre je aj Slovensko

Zürich 26. januára (TASR) – Majstrovstvá sveta v hokeji 2021 sa budú konať len v jednej krajine. Pre ruskú spravodajskú agentúru Ria Novosti to potvrdil prezident Medzinárodnej hokejovej federácie René Fasel. Zároveň dodal, že rozhodnutie o organizátorovi šampionátu padne 1. februára.



IIHF mala rozhodnúť o osude tohtoročných MS 26., alebo 27. januára, rozhodnutie sa však posunulo. „Existujú niektoré technické podrobnosti, ktoré nám dnes neumožnili rozhodnúť. Po dnešných diskusiách vyšlo najavo, že stále potrebujeme čas. Budeme sa rozhodovať budúci týždeň. Pravdepodobne už v pondelok. Faktom je, že chceme, aby sa MS konali na jednom mieste, kde by hralo 16 tímov, berúc do úvahy situáciu s koronavírusom. Šance majú Dánsko, Lotyšsko a Slovensko,“ uviedol Fasel.



Dejiskom MS 2021 by mohla byť Bratislava. Okrem Slovenska je stále v hre aj Dánsko, ako aj o možnosť, že sa celý šampionát odohrá v Lotyšsku.