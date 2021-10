Slováci do Krefeldu so štyrmi nováčikmi vrátane Mešára

Nominácia SR A na VT v Bratislave a Nemecký pohár 2021 v Krefelde (8. - 14. 11. 2021):



Brankári: Filip Belányi (HC 05 Banská Bystrica, štarty v reprezentácii: 0/góly: 0), Matej Tomek (HC Kometa Brno, 1/0)



Obrancovia: Martin Bučko (HC Motor České Budějovice/ČR, 12/1), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR, 83/8), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava, 15/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 4/0), Samuel Kňažko (TPS Turku/Fín., 19/0), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR, 33/0), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce, 0/0), Martin Vitaloš (HK Nitra, 3/0)



Útočníci: Samuel Buček (HK Nitra, 11/3), Marko Daňo (HC Oceláři Třinec/ČR, 39/6), Dávid Gríger (HC Bílí Tygři Liberec/ČR, 8/1), Adrián Holešinský (HK Nitra, 11/2), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav/ČR, 7/1), Andrej Kollár (HC Kometa Brno/ČR, 27/7), Michal Krištof (HC Kometa Brno/ČR, 45/6), Filip Krivošík (HK Nitra, 7/3), Filip Mešár (HK Poprad, 0/0), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce, 4/0), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 13/3), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 0/0)

Realizačný tím:



Generálny manažér: Miroslav Šatan



Asistent generálneho manažéra: Oto Haščák



Manažérka: Zuzana Chrenková



Hlavný tréner: Craig Ramsay



Asistent trénera: Ján Pardavý



Asistent trénera: Andrej Podkonický



Tréner brankárov: Ján Lašák



Kondičný tréner: Ján Kovačič



Video analytik: Igor Andrejkovič



Lekár: Roman Hunák



Fyzioterapeuti: Vladimír Čavojec, Andrej Foltýn



Výstrojoví manažéri: Marek Jenčík, Juraj Stopka



Média manažér: Peter Jánošík



Foto a video: Andrej Galica

Program Nemeckého pohára:



štvrtok 11. novembra: 16.15 Slovensko – Švajčiarsko, 19.45 Nemecko – OV Ruska



sobota 13. novembra: 14.30 Nemecko – Švajčiarsko, 18.00 OV Ruska – Slovensko



nedeľa 14. novembra: 11.00 Švajčiarsko – OV Ruska, 14.30 Nemecko – Slovensko

Bratislava 26. októbra (TASR) – Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie nominovalo na novembrový turnaj Nemecký pohár aj štyroch nováčikov. O premiérový štart v najcennejšom drese zabojujú brankár Filip Belányi, obranca Dávid Mudrák, útočník Samuel Takáč a sedemnásťročný Filip Mešár. Podujatie je na programe od 11. do 14. novembra v Krefelde.Mešár je po Šimonovi Nemcovi a Jurajovi Slafkovskom tretí hráč ročníka 2004 so šancou ukázať sa v seniorskej reprezentácii. Ešte ako 16-ročný odohral uplynulý svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Kanade. Jeho dvaja rovesníci následne dostali priestor vo výberoch trénera Craiga Ramsayho v aprílových prípravných dueloch i na majstrovstvách sveta v Rige. Mešára z účasti vyradili klubové povinnosti, nedostal sa ani do nominácie na augustový finálový turnaj olympijskej kvalifikácie. Do novembrového výberu na Nemecký pohár už áno.povedal pre hockeyslovakia.sk generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.Dvadsaťročný brankár Belányi bol súčasťou prvého neoficiálneho kempu reprezentácie v aprílovej príprave na MS v Rige. Na neskorší oficiálny zraz nemohol pricestovať pre výskyt ochorenia COVID-19 v rodine. Mudrák dvakrát reprezentoval SR na juniorskom šampionáte a vypracoval sa medzi defenzívnych lídrov michalovskej Dukly. Debut v reprezentácii si odkrúti aj čoskoro 30-ročný Samuel Takáč. V aktuálnej sezóne je so 16 bodmi v 11 dueloch jedným z najproduktívnejších extraligových útočníkov.uviedol Šatan.Hráči sa zídu na zraze v pondelok 8. novembra v Bratislave. Po dvojdňovom tréningovom cykle odletia do Krefeldu, kde nastúpia postupne proti Švajčiarsku, Olympijskému výberu Ruska a domácemu Nemecku.povedal tréner Craig Ramsay.Vedenie reprezentácie už dopredu avizovalo, že na Nemeckom pohári sa nepredstavia lídri augustového výberu, ktorý absolvoval úspešnú olympijskú kvalifikáciu na ZOH 2022 do Pekingu. Turnaj bude slúžiť ako príležitosť pre nové tváre vybojovať si miesto v kádri.Najskúsenejším hráčom vo výbere je tak obranca Plzne Peter Čerešňák, ktorý má na konte už 83 štartov a osem gólov v Áčku, za ním figurujú útočníci Michal Krištof (45/6) a Marko Daňo (39/6).uviedol Šatan pre hockeyslovakia.sk.dodal Ramsay.