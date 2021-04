Rauma vyradila vo fínskej lige Ilves, bodovali dvaja Slováci

Štvrťfinále play off - 3. zápas:



Ilves Tampere - Lukko Rauma 2:5

K. Pospíšil 2+1, P. Skalický obaja Rauma 1+1



Konečný stav série: 0:3



KalPa Kuopio - Tappara Tampere 1:2



Stav série: 1:2



Kärpät Oulu - IFK Helsinki 2:5

M. Krištof (Oulu) 0+1



Konečný stav série: 0:3



Pelicans Lahti - TPS Turku 2:3



Stav série: 1:2

Helsinki 22. apríla (TASR) – Slovenskí hokejisti Kristián Pospíšil a Pavol Skalický výraznou mierou prispeli k postupu Lukka Rauma do semifinále fínskej najvyššej súťaže. V treťom stretnutí štvrťfinálovej série na ľade Ilvesu Tampere zaznamenal Pospíšil dva góly a jednu asistenciu a Skalický gól a asistenciu. Lukko vyhralo u súpera 5:2 a celú sériu 3:0 na zápasy.Skalického gól sa do štatistík zapíše ako víťazný, keďže v 25. minúte zvýšil na 3:2 a domáci už neskórovali. Naopak ďalšie dva góly pridal Pospíšil a to v 26. a 59. minúte.Jednu asistenciu si vo štvrtok pripísal aj Michal Krištof v drese Kärpätu Oulu, no jeho tím prehral doma s IFK Helsinki 2:5 a v celej sérii 0:3 na zápasy. Po sezóne má tak aj brankár Patrik Rybár, ktorý sedel na striedačke Oulu.Do bránky sa nedostal ani Matej Tomek z Kuopia, jeho tím podľahol Tappare Tampere 1:2 a rovnakým skóre prehráva aj v sérii. Turku vyhralo na ľade Pelicans Lahti 3:2. V sérii vedie 2:1 na zápasy.