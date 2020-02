Slováci zdolali Bielorusov v prvom zápase Kaufland Cupu

Turnaj Kaufland Cup 2020:



Slovensko - Bielorusko 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Góly: 1. Sukeľ (Marcinko, Zuzin), 33. Krištof (Zigo, Haščák), 51. Haščák, 54. Mart. Chovan - 16. Pavlovič (Demkov), 37. Bogolejša (Kodola, Drozd), 36. Martynov (Demkov). Rozhodovali: Korba, Orolin - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1723divákov.



Slovensko: Košarišťan - Čerešňák, Graňák, Mart. Chovan, Gernát, Štajnoch, Rosandič, Ďaloga, Koch - Haščák, Krištof, Mich. Chovan - Zuzin, Marcinko, J. Sukeľ - Rapáč, Kollár, Pospíšil - Paulovič, Zigo, Lamper

Bielorusko: Kulbakov - Bogolejša, Znacharenko, Ščiočin, Antonov, Tarlecky, Hotovec, Jerjomenko, Nohačov - Štefanovič, Kodola, Bujnicky - Martynov, Koviršin, Demkov - Kogalev, Kitarov, Pavlovič - A. Maljavko, Drozd, S. Majlavko

Vladimír Országh, asistent trénera SR: "Bol to veľmi vyrovnaný zápas a pre nás je to 'ubojované' víťazstvo. Ako sa hovorí, každý chvíľku ťahal pílku. Ukázali sme veľa dobrých vecí, ale mali sme aj veľa hluchých miest, najmä v druhej tretine. Bielorusi hrali dobre, my sme mali na konci aj šťastie a podržal nás brankár Košarišťan. Pre nás je to cenné víťazstvo, ktoré nám dáva šancu vyhrať turnaj."

Tomáš Marcinko, útočník SR: "Sme si vedomí, že sme nehrali ideálne. Máme čo zlepšovať, ale výhra sa počíta. Ani neviem, čo povedať k môjmu gólu, pretože ani neviem, ako som ho dal. Oplatilo sa však ísť pred bránku, pretože odtiaľ padajú góly."

Jakub Sukeľ, útočník SR: "Je to veľmi príjemný pocit streliť prvý gól v reprezentácii. Som o to radšej, že sa mi to podarilo prakticky doma, keďže ma do Popradu prišla povzbudiť aj rodina. Hralo sa mi dobre, s Petrom Zuzinom a Tomášom Marcinkom sme si rozumeli."

Andrej Košarišťan, brankár SR: "Bol to náročný zápas. Keď sa Bielorusi dostali do vedenia, tak sme vedeli, že nás čaká ťažká tretia tretina. Dali sme však potrebné góly a vďaka tomu sme vyhrali."

Poprad 6. februára (TASR) - Slovenskí reprezentanti zvíťazili v prvom zápase hokejového Kaufland Cupu nad Bieloruskom 4:3. O svojom triumfe rozhodli v 3. tretine, v ktorej Marcel Haščák vyrovnal na 3:3 a víťazný gól zaznamenal Tomáš Marcinko.Slováci odohrajú nasledujúci zápas v sobotu o 14.00 h proti Olympijskému tímu Ruska, Bielorusi nastúpia proti rovnakému súperovi už v piatok od 18.00 h.Slováci mali ideálny štart do zápasu, keď po akcii druhého útoku dosiahol Jakub Sukeľ svoj prvý gól v reprezentácii. V 7. minúte Bielorusi zvládli oslabenie, v ktorom mohli aj skórovať, ale Sergej Maljavko neprekvapil brankára Košarišťana. Prvému oslabeniu sa síce ubránili aj Slováci, hostia si v ňom však vytvorili tlak, ktorý vyústil do vyrovnávajúceho gólu. Košarišťan neskrotil puk po akcii Demkova a Pavlovič dorazil puk do bránky - 1:1. Aj Slováci pohrozili v oslabení, Zuzin však trafil po úniku dvoch proti jednému žŕdku Kulbakovovej bránky. V závere prvej tretiny hrali Bielorusi 99-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, ale gól z nej nevyťažili.Aj v 2. tretine sa to najzaujímavejšie odohrávalo pri nerovnovážnom počte hráčov na ľade. V 30. minúte išli Slováci do vedenia, keď Krištof zblízka zužitkoval Zigovu prihrávku - 2:1. Na druhú prestávku však odchádzali spokojnejší Bielorusi. Tí v 37. minúte využili presilovku, keď Košarišťana prekonal Bogolejša a už o 33 sekúnd ho prestrelil aj Martynov - 2:3.Domáci reprezentanti sa v tretej časti zamerali na vyrovnanie skóre a hra sa viac odvíjala v pásme Bielorusov. V presilovke v 43. minúte to ešte Slovákom nevyšlo, ale v 51. minúte už áno. Pred Kulbakovom sa ocitol Haščák, ktorý blafákom upravil na 3:3. Vyrovnávajúci gól bol impulz pre hráčov i divákov a z pokračujúcej prevahy vyplynul aj štvrtý zásah domácich. V 54. minúte vystrelil obranca Chovan, brankár Kulbakov síce stlmil jeho pokus, ale puk sa napokon dostal za bránkovú čiaru - 4:3. Hostia skúsili v závere zápasu aj hru bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.