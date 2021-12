Slováci majú na konte prvý triumf v rámci Švajčiarskeho pohára

Švajčiarsky pohár (NaturEnergie Challenge, Visp):



Lotyšsko - SLOVENSKO 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)



Góly: 4. Jaks, 21. Smirnovs - 16. Baláž (Varga), 17. Gernát, 29. Regenda (Kelemen), 50. Mucha, 55. Varga (Gernát), 59. Kelemen. Rozhodovali: Iverson, Campbell (obaja Kan.) - Ondráček, Hynek (obaja ČR), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0.



Lotyšsko: Punnenovs (41. Vitols) - Freibergs, Jaks, Mamčics, Balinskis, Zile, Cukste, Sejejs, Ozols - Krastenbergs, Abols, Keninš - Daugavinš, Smirnovs, Andersons - Dzierkals, Džerinš, Rob. Bukarts - Marenis, Berzinš, Jelisejevs



Slovensko: Tomek - Bučko, Gernát, Gachulinec, Golian, Vitaloš, Ivan, Mudrák, Koch - Kelemen, Hudáček, Zuzin - Baláž, Gríger, Varga - Regenda, Roman, Bondra - Liška, Šiška, Mucha

Hlasy po zápase:

/zdroj: hockeyslovakia.sk/



Jozef Baláž, útočník SR: "Samozrejme, sme radi, že sme zápas vyhrali. Bola to dlhá a náročná cesta. Snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby sme zvíťazili, snažili sme sa korčuľovať. Aj Lotyši prišli až v stredu, takže pre oboch to bola rovnaká situácia. Som rád za prvý gól v reprezentácii, v presilovke 5 na 3 dal Gríger puk na Roba Vargu, ktorý tročku cúvol, ja som mu zakričal, dal mi peknú zadovku a ja už som to mal jednoduché, tak som to iba zamietol."

Visp 16. decembra (TASR) - Slovenským hokejovým reprezentantom sa vydaril vstup do Švajčiarskeho pohára (NaturEnergie Challenge). V stredajšom prvom zápase vo Vispe zdolali Lotyšsko 6:2.Slováci rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Skvele im vyšli presilovky, v ktorých dali svoje prvé tri góly v zápase. Strelecký účet v reprezentačnom A-tíme si otvorili Jozef Baláž, Pavol Regenda a Róbert Varga, pričom Baláž s Vargom skórovali vo svojej premiére v národnom mužstve. Ďalšie zásahy pridali obranca Martin Gernát, Miroslav Mucha a v závere do prázdnej bránky Miloš Kelemen. Za najlepšieho hráča na slovenskej strane vyhlásili Gernáta.Zápas nedohrali Adam Liška a Dávid Mudrák. Útočníka Lišku zasiahol puk počas rozcvičky, z čoho bol otrasený a zo zápasu musel po úvodných minútach odstúpiť. Jeho štart v piatkovom strenutí je reálny. Na druhej strane obranca Dávid Mudrák utrpel zranenie nohy. Doba liečenia zatiaľ nie je známa, ale je nepravdepodobné, že by nastúpil v ďalšom zápase proti Švajčiarom.Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali vo Vispe hrať pôvodne až vo štvrtok. Po tom, ako sa z turnaja odhlásili Nóri pre sprísnené pandemické opatrenia v krajine, organizátori upravili formát podujatia a napokon sa Slováci predstavili už o deň skôr. Slovensko i Lotyšsko nastúpili proti sebe iba krátko po príchode do dejiska turnaja. Druhý duel odohrajú Slováci v piatok o 19.45 h proti domácemu výberu, ešte predtým sa vo štvrtok stretnú Švajčiari s Lotyšmi (19.45).Slováci v bránke s Tomekom začali trochu zakríknuto a už vo 4. minúte inkasovali z hokejky Jaksa. Kapitán Lotyšov vystrelil od modrej a puk zapadol do siete, keď Tomekovi zaclonil výhľad pred bránkou stojaci Krastenbergs. Ramsayho zverenci sa dostali do tempa až v polovici prvej tretiny, v 10. minúte sa zastreľoval Baláž, Punnenovs zasiahol lapačkou. Potom putovali na trestnú lavicu v rýchlom slede Mamčics a Džerinš a Slováci mali možnosť hrať presilovku 5 na 3, ktorú dokonale využili. Vyšla v nej spolupráca dvoch útočníkov Nitry, Varga pred bránkou našiel peknou zadovkou Baláža, ktorý strelou z prvej vyrovnal. O 25 sekúnd neskôr vypálil od modrej čiary Gernát, jeho delovka sa odrazila od zadného mantinelu pred lotyšskú bránku, kde si puk zrazil za chrbát dezorientovaný Punnenovs.Ani vstup do druhej tretiny sa Slovákom nevydaril. Pred svojou bránkou nechali voľného Smirnovsa, ktorý bekhendom tečoval pod hornú žrď prihrávku spoluhráča a vyrovnal na 2:2. Hráčov v modrých dresoch opäť nakopla presilovka. Kelemen našiel pred bránkou Regendu, ktorý z prvej hokejkou usmernil puk k zadnej žrdi. Lotyši sa pokúšali o rýchlu odpoveď, no Tomek v týchto momentoch podržal svoj tím, v polovici zápasu dobre zasiahol proti Keninšovi. Slováci za tohto stavu pôsobili s pukom na hokejkách istejšie, v 37. minúte po rýchlej kombinácii prvého útoku nebezpečne vypálil z kruhu na buly Kelemen, no Punnenovs bol pripravený.Lotyši pred treťou tretinou poslali namiesto Punnenovsa do bránky Vitolsa, ktorého pozornosť hneď preskúšal Vitaloš. Slováci nechceli iba brániť náskok a boli naďalej v útoku aktívni. Súper však tiež nebezpečne hrozil, v 46. minúte Bukarts zblízka iba tesne minul pravú žrď slovenskej bránky. Duel potom okorenila šarvátka Kelemena s Freibergsom, po ktorej obaja putovali na dve minúty na trestnú lavicu. Lotyši sa tlačili dopredu, v 50. minúte však schladil ich ambície Mucha, ktorý sa dostal do samostatného úniku a na dvakrát prekonal Vitolsa. Slováci už potom súperovi veľa nedovolili a bez problémov kontrolovali priebeh. V 55. minúte zvýšil na 5:2 Varga, ktorý zblízka dorazil do odkrytej bránky puk po strele Gernáta, a na 6:2 spečatil pri neúspešnej power play súpera do prázdnej bránky Kelemen.