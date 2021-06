Slovan bude hrať Ligu majstrov, dostal voľnú kartu

Program Slovana Bratislava v F-skupine LM:



27. augusta, 19.05 h: Leksands IF - Slovan Bratislava



29. augusta, 17.45: Fribourg-Gottéron - Slovan Bratislava



2. septembra, 19.30: Slovan Bratislava - Leksands IF



4. septembra, 17.30: Slovan Bratislava – Fribourg-Gottéron



6. októbra, 17.00: Oceláři Třinec - Slovan Bratislava



13. októbra, 18.00: Slovan Bratislava - Oceláři Třinec

Zug 10. júna (TASR) - HC Slovan Bratislava bude v sezóne 2021/2022 zastupovať Slovensko v hokejovej Lige majstrov (CHL). Vedenie CHL vo štvrtok v tlačovej správe potvrdilo, že udelilo extraligovému klubu voľnú kartu. Slovan sa predstaví v atraktívnej F-skupine namiesto bieloruského šampióna Junosť Minsk, ktorému odobrali miestenku pre nestabilnú situáciu v krajine.Jeho súpermi v skupine budú český majster HC Oceláři Třinec, tretí tím po základnej časti švajčiarskej NLA Fribourg-Gottéron a tretie mužstvo po základnej časti švédskej SHL Leksands IF, v ktorom v uplynulej sezóne pôsobili aj slovenskí reprezentanti Peter Cehlárik a Marek Hrivík.uviedla Rada CHL vo svojom oficiálnom vyhlásení, ktoré zverejnil aj Slovan na svojom webe.Slovan sa vracia na európsku klubovú scénu po deviatich rokoch. V rokoch 2011 a 2012 pôsobil ako jediné slovenské mužstvo v medzinárodnej klubovej súťaži European Trophy. V decembri 2012 bol spolu s Viedňou spoluorganizátorom finálového turnaja, v ktorom zvíťazil švédsky tím Lulea HF. Slovan vtedy vypadol vo štvrťfinále po prehre s ďalším švédskym mužstvom Färjestad BK 1:4. Slovan je tiež držiteľom najlepšieho umiestnenia slovenského mužstva v Lige majstrov - v januári 2008 obsadil na záverečnom turnaji Super Six v Petrohrade 3. miesto.V tohtoročnej edícii Ligy majstrov sa po ročnej odmlke z dôvodu pandémie koronavírusu predstaví dokopy 32 mužstiev z 13 rôznych líg a 14 európskych krajín, ktoré medzi sebou odohrajú 125 zápasov. Súťaž sa začne v závere augusta a vyvrcholí finálovým zápasom 1. marca 2022.Slovensko pôvodne nemalo mať svojho zástupcu už v LM 2020/2021, ktorú napokon pre pandémiu koronavírusu vôbec neodohrali. Právo štartu vtedy odmietla využiť Banská Bystrica a vedenie najvyššej slovenskej súťaže iný klub do LM neponúklo. V novej ére hokejovej Ligy majstrov zastupovali Slovensko doteraz tri kluby - HC Košice, HK Nitra a HC '05 Banská Bystrica. Úradujúci slovenský šampión HKM Zvolen neprejavil záujem štartovať v nadchádzajúcej edícii LM.