Hokejový svetový šampionát v Minsku a Rige odštartuje 21. mája

Zürich/Bratislava 22. júna (TASR) - Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji v Minsku a Rige sa uskutočnia od 21. mája do 6. júna. Posun o dva týždne oproti pôvodnému plánu schválil pondelňajší mimoriadny online kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).



Pôvodne sa mal šampionát uskutočniť v termíne od 7. do 23. mája. Na posunutí šampionátu o dva týždne sa dohodli členské subjekty IIHF. Dôvodom návrhu na posun boli predpokladané neskoršie začiatky klubových sezón v top európskych hokejových súťažiach z dôvodu pandémie koronavírusu. Ďalšie podrobnosti ohľadom predaja lístkov či iných záležitostí budú známe neskôr, informoval oficiálny portál Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).



Po oficiálnom potvrdení posunu MS na neskorší dátum organizátori z Bieloruska a Lotyšska vyzvali všetkých ľudí k sociálnej zodpovednosti, zároveň sa však v zmysle motta šampionátu "Vášeň bez hraníc" rozhodli nalákať ľudí na nízku cenu piva v oficiálnych fanzónach. "Bolo by fantastické ukázať svetu, že Európa je o vášni a nie o hraniciach. Verím v sociálnu zodpovednosť všetkých nás. V rámci nej sme sa rozhodli zaviesť fanúšikovské ceny. U nás nebudú platiť veľa. Pivo v Rige dostanú za 2,20 eur, v Minsku dokonca lacnejšie,“ konštatoval starosta Rigy Nils Ušakovs na webe IIHF. V Minsku si fanúšikovia kúpia pivo v prepočte iba za euro.



Slovenskí hokejoví reprezentanti sa na MS 2021 predstavia v základnej A-skupine v Minsku, kde nastúpia proti Rusku, Švédsku, Česku, Švajčiarsku, Dánsku, Veľkej Británii a domácemu Bielorusku. V B-skupine v Rige sa stretnú Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan. Zloženie skupín oznámila IIHF ešte v máji.