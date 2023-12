Fín Kivi sa stal novým trénerom HC Nové Zámky

Nové Zámky 31. decembra (TASR) - Fín Karri Kivi sa stal novým trénerom hokejistov HC MIKRON Nové Zámky. Vo funkcii vystriedal Erika Čaládiho a Ľubomíra Hurtaja, ktorí skončili pre neuspokojivé výsledky tímu. Klub informoval o trénerskej zmene na oficiálnej stránke.



Pre 53-ročného kormidelníka pôjde o prvý angažmán v slovenskej extralige. "Som rád, že sme sa s Karrim dokázali dohodnúť na podmienkach spolupráce. Keďže sa naše mužstvo v tabuľke hlboko prepadlo, rozhodli sme sa pre tento impulz. Ide o skúseného trénera, ktorý dosiahol viaceré výborné výsledky v rodnom Fínsku i na medzinárodnej úrovni, a preto sme radi, že svoje skúsenosti odovzdá práve nášmu mužstvu," uviedol riaditeľ klubu Imre Valášek.



Bývalý obranca Kivi sa počas hráčskej kariéry prebojoval aj do reprezentácie Fínska, na klubovej úrovni pôsobil v škandinávskych kluboch. Od roku 2001 presedlal na trénerskú dráhu, v roku 2013 doviedol Ässät Pori k titulu vo fínskej lige. V roku 2014 získal zlato v pozícii trénera fínskeho tímu na MS hráčov do 20 rokov. V minulosti trénersky pôsobil aj v kluboch Ilves Tampere a Traktor Čeľjabinsk.



Pre 35-ročného Čaládiho išlo o prvú skúsenosť v pozícii hlavného trénera. Do tejto funkcie sa posunul po tom, čo v sezóne 2022/2023 pôsobil ako asistent Gergelyho Majorossa, ktorý po nej z klubu odišiel. Čaládi viedol tím spoločne s Hurtajom, ktorí doviedli novozámocký tím k 12 víťazstvám v 31 zápasoch. Tím zakončil kalendárny roku 2023 tromi prehrami po sebe, v ktorých strelil iba dva góly. Spadol na predposledné 11. miesto, na ktorom má s 36 bodmi už iba 5-bodový náskok na posledný tím tabuľky Humenné.