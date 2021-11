HK Poprad ukončil spoluprácu s trénerom Mikulom

Poprad 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Poprad ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Petrom Mikulom. Popradský tím prehral uplynulých šesť zápasov a po 14. kole je na 9. mieste Tipos extraligy. Klub informoval o trénerskej zmene na oficiálnej stránke.



"Ďakujem Popradu za dôveru a šancu, ktorú mi v klube ponúkli a prajem im, aby nastala pozitívnejšia doba ako bola teraz. Snažil som sa odviesť čo najlepšiu robotu, osud to zariadil tak ako to zariadil," povedal 67-ročný kormidelník pre hkpoprad.sk.



Mikula je prvý odvolaný tréner počas extraligovej sezóny 2021/2022, pričom meno jeho nástupcu klub oznámi v nasledujúcich dňoch.



V pozícii hlavného trénera HK Poprad bol od 27. októbra 2019, keď nahradil Františka Štolca. V sezóne 2019/2020 sa tím pod jeho vedením dostal z 11. miesta na 5. priečku, na ktorej bol v čase predčasného ukončenia sezóny. V ročníku 2020/2021 doviedol "kamzíkov" do finále extraligy, v ktorom podľahli HKM Zvolen.