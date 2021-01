TEL: Nové Zámky angažovali trénera Majorossa

Nové Zámky 12. januára (TASR) - Gergely Majoross sa stal novým trénerom hokejistov HC Nové Zámky. Účastník Tipos extraligy angažoval 41-ročného maďarského kouča namiesto Martina Hrnčára, ktorého vedenie klubu odvolalo v utorok.



Majoross povedie nových zverencov už v piatkovom zápase na ľade Michaloviec. Hrnčár pôsobil vo funkcii od júla a tím zanechal na deviatej priečke najvyššej slovenskej súťaže. Z predchádzajúcich dvanástich zápasov získali Novozámčania šesť bodov.



"Som naozaj šťastný, že som dostal príležitosť viesť mužstvo Nových Zámkov. Užíval som si dva roky v slovenskej extralige, preto som veľmi rád, že som späť. Pozrel som si niekoľko zápasov mužstva a videl som strašne veľa talentu, ktorým naši hráči disponujú. Hrajú so zápalom, čo je veľmi dôležité. Trénerský tím urobil obrovský kus práce, dobrej práce, a na mne teraz je, aby som na týchto dobrých základoch staval ďalej. Samozrejme, každý tréner má na veci iný pohľad a snaží sa mužstvu odovzdať kúsok seba – ani ja nie som výnimkou. Budem sa snažiť nájsť spôsob, aby sme dostávali puk do bránky oveľa častejšie. Strieľanie gólov a využívanie presilových hier je kľúčom k úspechu, k vyhrávaniu zápasov, preto začneme práve tým," povedal po podpise zmluvy Majoross na oficiálnom webe HC.



Bývalý maďarský reprezentant bol dlhoročný hráč Székesfehérváru, počas kariéry si v sezóne 2007/2008 obliekol i dres Nových Zámkov. Ako tréner začínal v maďarskej mládežníckej reprezentácii, následne viedol Miškovec. Od sezóny 2015/2016 pôsobil v štruktúrach MAC Budapešť, ktorý dva roky viedol ako hlavný tréner i v najvyššej slovenskej súťaži. V úvodnej sezóne s mužstvom postúpil do play off. Okrem toho od ročníka 2013/2014 zastáva funkciu asistenta trénera maďarskej reprezentácie.



Asistentom trénera zostal Marek Dubec, na pozícii trénera brankárov pokračuje Stanislav Petrík.