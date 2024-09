Hokejový klub HC Slovan Bratislava má nového vlastníka

Bratislava 9. septembra (TASR) - Novým vlastníkom hokejového klubu HC Slovan Bratislava sa stala developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) sports & entertainment a.s. Od doterajšej majiteľky Eleny Hrubej odkúpila väčšinový 57-percentný podiel. Transakciu potvrdilo pondelňajšie valné zhromaždenie. Informáciu zverejnil klub na svojej oficiálnej stránke.



Elena Hrubá získala väčšinový podiel v Slovane po tom, čo v decembri 2023 náhle zomrel jej otec Rudolf Hrubý. "V nadväznosti na rokovania, ktoré prebiehali už od februára tohto roku, spoločnosť JTRE odkúpila 57 %-ný väčšinový podiel pani Eleny Hrubej. Prevzatie najslávnejšej slovenskej hokejovej značky s viac ako storočnou tradíciou sa týka nielen spoločnosti HC Slovan Bratislava a.s., pod ktorú doteraz spadajú profesionálne A- mužstvo, družstvo žien, družstvá juniorov a dorastencov, ale aj spoločnosti SLOVAN MARKETING, s. r. o. a občianskeho združenia HC SLOVAN Bratislava o.z., v rámci ktorého pôsobia detské a mládežnícke družstvá. Pani Elena Hrubá po prevzatí pozície predsedu predstavenstva HC Slovan Bratislava a.s. v priebehu celého medzisezónneho obdobia vyvinula spolu s ďalšou členkou predstavenstva pani Máriou Henselovou maximálne úsilie, aby pred začiatkom novej sezóny vyrovnala záväzky klubu voči hráčom, iným športovým odborníkom, ako aj zazmluvnili konkurencieschopné A-mužstvo. V týchto dňoch do novej sezóny vstupujú v mimoriadne priaznivej kondícii aj mládežnícke družstvá HC Slovan, ako aj HC Slovan Bratislava ženy. Klub má zároveň optimálne nastavené všetky potrebné obchodné, marketingové a spoločenské procesy," uviedol Slovan Bratislava v oficiálnom stanovisku.



Za spoločnosťou J&T Real Estate (JTRE) stojí jeden z najbohatších Slovákov Peter Korbačka. V roku 2014 kúpil jedno z najväčších obchodných centier v Bratislave, ku ktorému neskôr pridal aj komplex, v ktorom sa nachádza aj futbalový štadión Spartaka Trnava.