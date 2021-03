TIPOS EXTRALIGA: Slovan zdolal Košice a ukončil domácu sériu prehier

HC Slovan Bratislava - HC Košice 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)



Góly: 3. Matoušek (Zigo, Štajnoch), 13. Bačik (Bortňák, Matoušek), 35. Matoušek (Ališauskas, Kundrík), 40. Peluso (Harris, O'Donnell), 58. Kundrík (Lukošík, Štajnoch) - 40. Frič (Slovák, Deyl), 51. Poirier (Klhůfek, Jokeľ), 58. Poirier (Frič). Rozhodovali: Müllner, Žák - J. Konc ml., Jedlička, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov.



Slovan: Parks – Ališauskas, Valach, Štajnoch, Bačik, Brodzinski, Maier, Valach, Beňo – O'Donnell, Harris, Peluso – Matoušek, Zigo, Lukošík – Rapáč, Bortňák, Kundrík – Jendek, Uram, Ondriš - Ožvald



HC Košice: Riečický — Baránek, Nemčík, Růžička, Michalčin, Deyl, Slovák, Petran — Klhůfek, Chovan, Belluš — Poirier, Mráz, Jacobs - Jokeľ, Eliaš, Lapšanský — Krasničan, Frič, Jenyš - Vaculik

Bratislava 2. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 44. kola Tipos extraligy nad Košicami 5:3. "Belasí" vyhrali na domácom ľade po štyroch prehrách a zo štvrtého miesta tabuľky strácajú na vedúci Poprad dva body. "Oceliari" figurujú na ôsmej priečke.Východniari nastúpili na duel v špeciálnych dresoch s červeným krížom, ktoré majú ísť do dražby a výťažok následne pomôcť košickým nemocniciam a Červenému krížu, i keď pred začiatkom avizovali, že sa tak po niekoľkých sťažnostiach od ľudí nestane.uviedol tréner Košíc Marcel Šimurda.Košičania odštartovali aktívne, no ich tlak vydržal len chvíľu a už v 3. minúte inkasovali. Zigo potiahol puk po ľavej strane, prihral Matouškovi a prvá strela Slovana v zápase skončila za chrbtom Riečického. V ďalších minútach sa hralo s minimom prerušení, ale i gólových šancí. V 11. minúte si Košičania nedali pozor pri striedaní, na ľade mali šesť hráčov a tak si Slovan zahral presilovku. O'Donnellove zakončenie Riečický zneškodnil, ale vzápätí mu dobre clonil Matoušek a tak na Bačikovu delovku od modrej nedokázal zareagovať - 2:0. Košičanom nevychádzali kombinácie a nevedeli sa dostať do lepších streleckých pozícií. V závere tretiny ich oslabil faulom Eliaš a Riečický mal plné ruky práce pri strelách Pelusa a Harrisa. Na druhej strane si Parks poradil so šancou Krasničana.V úvode druhej tretiny si Košičania zahrali dve presilovky po sebe, ale veľa vody nenamútili. Nebezpečné boli len strely Chovana a Lapšanského. Oceliari zvýšili tempo a mali viac z hry, no nedarilo sa im v zakončení. Počas ďalšej početnej výhody mal veľkú možnosť Klhůfek, ale ani na dvakrát nedokázal dostať puk za Parksov chrbát. Tlak hostí pokračoval a prišla aj štvrtá početná výhoda po sebe, no tá pre nich dopadla veľmi zle. Hneď v jej úvode stratili puk v útočnom pásme, do úniku sa dostal Matoušek a svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 3:0. Gólom sa neskončila ani piata presilovka Košičanov v druhej tretine, no sekundu po jej uplynutí sa už tešili zo zníženia. Slovák nahodil puk od ľavého mantinelu na bránku a Frič ho dorazil do siete. Prešlo však len 33 sekúnd a Slovan viedol opäť o tri góly. Dvojica Košičanov neubránila Harrisa za bránku, ten prihral Pelusovi a Riečický už nestihol zareagovať - 4:1.Slovan si v treťom dejstve strážil náskok, veľmi dobre napádal rozohrávku súpera a nenechal ho príliš kombinovať. Košičania sa tak len veľmi ťažko dostávali do útočného pásma a ešte ťažšie k väčším šanciam. Jednu si vypracovali až v 48. minúte, keď sa puk dostal k Jokeľovi, ktorý bol sám pred bránkou, ale proti Parksovi neuspel. Vyšla im až akcia v 51. minúte pri avizovanom vylúčení, keď Klhůfek našiel Poiriera, ktorý vypálil z ľavého kruhu a znížil na 2:4. O chvíľu mohol byť rozdiel opäť trojgólový, ale O'Donnell s Harrisom v nájazde dvoch proti brankárovi neuspeli. V závere strelil oba tímy ešte po jednom góle. Najprv obrane Košíc unikol Kundrík a zvýšil na 5:2, no už po pár sekundách znížil Poirier. Oceliari to v poslednej minúte vyskúšali bez brankára, ale na výhre Slovana sa už nič nezmenilo.