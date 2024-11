VIDEO: Slovan zdolal Nitru 4:3 po predĺžení a ukončil sériu prehier

predohrávka TEL - 20. kolo:



HC Slovan Bratislava - HK Nitra 4:3 po predĺžení (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)



Góly: 24. Ortega (Hoelscher), 26. Ahnelöv (Pecararo, Hoelscher), 47. Pecararo (Golian), 65. Pecararo (Ortega, Ahnelöv) - 28. Gill (Camara, Cotton), 47. Bubela (Camara). 60. Jackson (Camara, Buček). Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - Gegáň, D. Konc ml., vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4522 divákov



Slovan: Kiviaho – Bačik, Ahnelöv, Kubka, Golian, Královič, Sersen, Maier – Pecararo, Hoelscher, Ortega – Takáč, Peterek, Pánik – Minárik, Puliš, Pereskokov – Štetka, Bjalončík, Lukošik – Kukumberg



Nitra: Aittokallio – Lisý, Mezei, Cotton, Auk, Hain, Stacha, Bača, Kalman – Bajtek, Hrnka, Buček – Ritchie, Gill, Camara – Lacka, Bubela, Jackson – Bačo, Chrenko, Csányi





hlasy trénerov:



Peter Oremus, hlavný tréner Slovana Bratislava: "Z našej strany bola dobrá početnosť streľby. Sme vo fáze, keď si každé víťazstvo ceníme a tým pádom aj takéto. Tešíme sa tomu a pevne verím, že v piatok to už bude za tri body."



Andrej Kmeč, hlavný tréner HK Nitra: "Bol to poprestávkový zápas, do ktorého sme sa ťažšie dostávali. Súperovi sme dovolili veľmi veľa šancí a v ofenzívnej fáze sme boli slabí na puku a v zakončení. V predĺžení to Slovan strhol na svoju stranu. Celkovo duel nebol z našej strany taký, ako sme si predstavovali, hlavne herný prejav."



Bratislava 13. novembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava ukončili negatívnu sériu piatich prehier. V predohrávke 20. kola Tipos extraligy zdolali HK Nitra 4:3 po predĺžení a v neúplnej tabuľke sú na siedmom mieste. "Corgoni" zaznamenali prvú prehru po štyroch víťazstvách za sebou a v tabuľke im patrí tretia priečka.Slovan mal v úvodnej tretine streleckú prevahu, ale hostí podržal brankár Sami Aittokallio.sa v prostrednej časti presadili dvakrát zásluhou Austina Ortegu a Jonasa Ahnelöva a za hostí znížil Sahir Gill. Nitranov v druhom dejstve opäť viackrát podržal Aittokallio a dal šancuna zisk bodov. Zdalo sa, že body po góle Liama Pecarara zostanú doma, no Miloš Bubela a Robby Jackson poslali duel do predĺženia. V ňom rozhodol o extrabode pre domácich druhým gólom v zápase Pecararo.