Tipos extraliga: Trenčín zdolal Bystricu a postúpil do štvrťfinále

pred kolo play off - 4. zápas /na 3 víťazstvá/:

HC'05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 2:3 pp (0:1, 2:0, 0:1 – 0:1)



Góly: 23. Carwell, 36. D'aoust (Ďatelinka, Melcher) – 11. Kettunen (Starosta), 57. Berisha (Kettunen, Ackered), 65. Berisha (Lemcke). Rozhodovali: Orolin, Šefčík – Bogdaň, J. Konc ml., vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



/konečný stav série 1:3, postúpil Trenčín/



Banská Bystrica: Belányi - Breton, Crevier-Morin, Cardwell, Ďatelinka, Jago, Bdžoch, Žiak – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – Vašaš, Mlynarovič, Melcher – D'aoust, Sojka, Gabor – Kriška, Tamáši, Kabáč – Rákoš



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Ilenčík, Jalasvaara, Rajnoha – Sádecký, Paukovček, Sojčík – Kukuča, Rehuš, Okuliar – Berisha, J. Švec, Kettunen – Krajč, Ferényi, Devine – Krajčovič

Zvolen 28. marca (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín postúpili do štvrťfinále play off Tipos extraligy. V nedeľňajšom štvrtom stretnutí predkola vyhrali nad Banskou Bystricou 3:2 po predĺžení a celú sériu vyhrali 3:1 na zápasy. Trenčín sa vo štvrťfinále play off stretne s Michalovcami.Úvod duelu vo Zvolene, kde má Banská Bystrica dočasný domovský stánok, bol z oboch strán opatrný. Prvá vážnejšia šanca prišla až v piatej minúte. Ocitol sa v nej Tamáši, bekhendom trenčianskeho gólmana neprekonal. Potom hrozili hostia, Krajč zakončil z dvoch metrov, proti bol Belányi. Ten napokon kapituloval v 11. minúte, pretože ho "roztancoval" Kettunen a poslal puk pomedzi jeho betóny. Fínsky hokejista prešiel až z obrannej tretiny po pravej strane pred bránku a po ceste stihol vycvičiť Ďatelinku. Udialo sa tak v hre štyroch proti štyrom. Bystričania následne nevyužili presilovku a mohli znovu pykať v štyroch proti štyrom. Opäť bol v šanci Kettunen, len tesne minul odkrytú svätyňu Belányiho. Ďalšiu veľkú príležitosť mal Sádecký v presilovke, ocitol sa zoči – voči gólmanovi HC '05, no neuspel. Na konci prvej tretiny mali početnú výhodu aj "barani", ale nevyužili ju. Vašaš sám pri ľavej žŕdke nenašiel recept na Valenta.Na začiatku stredného dejstva zachytil Cardwell puk na modrej, prešiel s nim do kruhu a nahodil ho na bránku, od Rajnohu sa však odrazil do výšky a zapadol za prekvapeného Valenta – 1:1. Trenčania mohli odpovedať vďaka Berishovi, Sojčíkovi a Paukovčekovi, ale títo hráči svoje príležitosti nevyužili a rovnako dopadla i presilovka Dukly v polovici stretnutia. Ako sa má využívať početná výhoda ukázali hokejisti spod Urpína v 36. minúte. D'aoust z hornej časti kruhu vystrelil a ľahký puk sa dostal za brankára hostí – 2:1. Zverenci Jána Pardavého mali pred druhou prestávkou veľkú možnosť na vyrovnanie. Hrali totiž 38 sekúnd piati proti trom, zobrali si predtým aj oddychový čas, ale Belányiho poriadne neohrozili.V tretej tretine mohli Bystričania pridať tretí gól v presilovke. Voľný Ihnačák to skúšal z kruhu a Jakub Sukeľ z asi dvoch metrov, Valent svoj tím podržal. Na pozore sa musel mať aj pred Sojkom v 50. minúte, ktorý bol pred ním nepokrytý. Hokejisti spod hradu Matúša Čaká sa snažili ísť za vyrovnaním, ale pykať mohli dvakrát v oslabení, ak by sa presadili z dobrých pozícií Mlynarovič, Kriška a Sukeľ. Nestalo sa a Trenčín predsa len udrel z prečíslenia dvoch na jedného, presne k vzdialenejšej žrdi sa trafil z kruhu Berisha a bolo 2:2. A mohlo byť aj 2:3, lenže Belányi predviedol kľúčový zákrok pri pravej žŕdke po koncovke Sádeckého.Vo Zvolene sa teda znovu predlžovalo a hneď v úvode Dukla poriadne zatlačila "baranov". Šance postupne nevyužili Sojčík, Paukovček, Okuliar a Švec. Podarilo sa to až v 65. minúte Berishovi z uhla z otočky a zariadil tak postup Trenčína do štvrťfinále play off.