Hokejisti Zvolena zvíťazili nad HC Slovan Bratislava

HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)



Góly: 1. Jedlička (Roy, Krieger), 4. Jedlička (Saracino), 12. Török (Mikúš, Stupka), 20. Török (Stupka) - 11. Preisinger (Yogan, Harris), 21. Krieger (Osterberg), 35. Jedlička (Kotvan, Mikúš), 41. Leskinen (Krieger, Roy) - 11. Preisinger (Yogan, Harris).

Rozhodovali: Novák, Krajčík - Durmis, Valo,

vylúčení: 2:3 na 2 min,

presilovky a oslabenia: 0:0, 1237 divákov.

Zmeny: 4. Hlavaj namiesto Windsora (Slov.)



Zvolen: Trenčan - Hain, Kotvan, Roy, Djakov, Kubka, Hraško, Meliško - Puliš, Saracino, Jedlička - Osterberg, Krieger, Leskinen - Török, Mikúš, Stupka - Chlepčok, Marcinek, Csányi



Slovan: Windsor (4. Hlavaj) - MacKenzie, Golian, Valach, Breton, Maier, Sersen, Beňo - Gašpar, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Fominych - Sukeľ, Kytnár, Matoušek - Belluš, Preisinger, Šotek



Zvolen 4. februára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v piatkovom šlágri 36. kola Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava. Tromi gólmi sa na debaklipodieľal 19-ročný útočník Maroš Jedlička. Slovanisti sú naďalej na 1. mieste tabuľky, no pred Zvolenom majú už iba 3-bodový náskok.Domáci mali ideálny vstup do zápasu a zaskočili Slovanistov, ktorým chýbal produktívny útočník Haščák. Brankár Slovana Windsor prvýkrát inkasoval už v 48. sekunde, keď ofenzívnu akciu obrancu Roya zakončil Jedlička - 1:0. Brankára hostí prekvapila Jedličkova strela aj v 4. minúte a za stavu 2:0 prenechal miesto Hlavajovi. V 11. minúte si Slovanisti vytvorili tlak a na konci ofenzívneho snaženia bol Preisinger - 2:1. Kontaktný gól však hostí nenaštartoval, naopak, o necelú minútu inkasovali tretí gól, keď Hlavaja prestrelil Török - 3:1. V 17. minúte Hlavaj podržal tím po šanci Jedličku, ale 30 sekúnd pred koncom prvej tretiny inkasoval, keď ho druhýkrát v zápase prekonal Török - 4:1.Hostia sa chceli v druhej tretine vrátiť do zápasu, ale ani jej úvod im nevyšiel. Po strele Kriegera inkasovali piaty gól - 5:1. V 25. minúte sa už hostia radovali z gólu Kytnára, ale rozhodcovia ho po porade neuznali. Rovnaký verdikt vyriekli aj v 34. minúte, keď Hlavaj spadol po kontakte Csányiho a nemohol zabrániť zakončeniu Leskinena. Zvolenčanov to však príliš nemrzelo, keďže v 35. minúte Jedlička skompletizoval hetrik - 6:1.Aj vstup do tretej časti mali Zvolenčania gólový, keď Krieger využil nedôraz hostí za bránkou a pretlačil puk za brankára Slovana - 7:1. V ďalšom priebehu tretej tretiny bol blízko ku gólu obranca Djakov, ale jeho strela skončila na žŕdke. V závere zápasu pribudlo vylúčených, ale skóre sa už nezmenilo.