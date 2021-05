TIPOS EXTRALIGA: Zvolen vyhral v 3. finále v Poprade

3. zápas finále play off:



HK Poprad – HKM Zvolen 1:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 29. Dalhuisen (Livingston, Tavi) - 28. McPherson (Halama, Bondra), 69. Melancon. Rozhodovali: D. Konc st., Novák - Synek, Jedlička, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 350 divákov



Stav série: 0:3



Zostavy:



Poprad: Hamerlík – Drgoň, Hudec, Kramár, Dalhuisen, Demo, Brejčák, Hodorovič – Svitana, Skokan, Haščák – Handlovský, Preisinger, Vandas – Livingston, Bjalončík, Tavi – Mešár, Matej Paločko, Mashinter – Zagrapan.



Zvolen: Rahm – Betker, Kotvan, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Meliško – Bondra, Viedenský, Stupka – McPherson, Mikúš, Nuutinen – Marcinek, Tibenský, Kolenič – Gubančok, Halama, Jedlička – Ďuriš.

Poprad 3. mája (TASR) – Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v pondelok v treťom finále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Poprad 2:1 po predĺžení a v sérii vedú už 3:0. O zisku titulu môžu rozhodnúť už v utorok, keď je na popradskom ľade na programe štvrtý zápas. O triumfe Zvolenčanov rozhodol v 69. minúte kanadský obranca TJ Melancon.Do tretieho finálového duelu nastúpili oba tímy v oklieštených zostavách bez viacerých opôr. Hra bola preto z oboch strán veľmi opatrná. Viac sa do zakončenia pochopiteľne tlačili domáci, ktorý si zahrali dve presilové hry po sebe. Kombinácie prvej špeciálnej formácie Popradu ale gólom neskončili. V závere prvej tretiny si početnú výhodu vyskúšali aj Zvolenčania. Hamerlínk v nej ale veľa práce nemal.Druhá tretina mala vyrovnaný priebeh. Do vedenia šli najprv v 28. minúte hostia počas presilovej hry. McPhersonovu strieľanú prihrávku si domáci stečovali do vlastnej siete. O rovnovážny stav sa postaral popradský obranca Dalhuisen. Jeho nahodenie od modrej doplachtilo až za Rahmov chrbát. Zostávajúce minúty prostrednej časti veľa vzruchu nepriniesli.Tretia tretina sa začala opatrne. Domáci si v nej hneď na začiatku zahrali presilovú hru, veľa toho ale nevymysleli. Postupom času mali mierne navrch Zvolenčania. Popradská lavička tŕpla najmä v samom závere. V 56. minúte putoval na lavicu hanby Preisinger a Hamerlík sa poriadne zapotil. Vo finálovej sérii sa preto už druhý raz predlžovalo.V predĺžení sa hra kúskovala častými prerušeniami hry. Väčšiu snahu smerom dopredu síce vyvíjali kamzíci, ale rozhodnutie prišlo v 69. minúte z hokejky Melancona. Jeho strela z uhla preletela Hamerlíkovi ponad rameno -1:2. Zvolen sa ujal vedenia 3:0 v sérii a od titulu ho delí jediné víťazstvo.