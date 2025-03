Zvolen vyhral nad Slovanom 3:1 na zápasy a postúpil do play off

HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)



Góly: 3. Kudrna (Rapuzzi, Keefer), 7. Zuzin (Olson, Hecl), 40. Hecl (Zuzin, Olson) - 45. Peterek (Bakoš, Kubka), 59. Hoelscher. Rozhodovali: Štefik, P. Stano - Jedlička, Stanzel, vylúčení na 2. min: 9:10, vyššie tresty: 38. Bačík (Slovan) 5+DKZ za bitku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, diváci: 3693.



/konečný stav série: 3:1, postúpil Zvolen/



Zvolen: Kantor - Halbert, Brejčák, Fairbrother, Sládok, Beňo, Bindulis - Zuzin, Olson, Hecl - Senčák, Viedenský, Macek - Keefer, Rapuzzi, Kudrna - Lunter, Fekiač, Súľovský - Gron



Slovan: Kiviaho - Bačík, Ahnelöv, Sersen, Královič, Acolatse, Brincko, Kubka - Jendek, Minárik, Kukumberg - Tracey, Hoelscher, Takáč - Bakoš, Slovák, Štetka - Puliš, Minárik, Bondra

Zvolen 14. marca (TASR) - Zvolenskí hokejisti postúpili do štvrťfinále play off Tipos extraligy. V piatok zvládli štvrtý duel baráže o play off, keď na domácom ľade pokorili bratislavský Slovan 3:2. Sériu hranú na tri víťazstvá vyhrali 3:1 na zápasy. Tím spod Pustého hradu nastúpil bez zraneného Pišoju a potrestaného Marcineka, hosťom chýbal potrestaný Ritchie a zmena nastala na pozícii brankára, kde Godlu nahradil Kiviaho. Ani on však nezabránil prehre.Domáci išli do vedenia v tretej minúte z prečíslenia troch na jedného, keď sa z kruhu trafil cez Sersena Kudrna. Na 2:0 zvýšil v siedmej minúte Zuzin bekhendom pred bránkou po dobrej práci Olsona na ľavej strane. Hostia nastrelili žŕdku Traceyom a nevyužili tri presilovky. V strednom dejstve sa zranili obranca Zvolenu Fairbrother a Slovanista Takáč, duel nedohral Bačík pre trest do konca zápasu.napokon zvýšili na 3:0 trinásť sekúnd pred prestávkou v presilovke piatich proti trom zásluhou Hecla. V tretej tretine hrali Bratislavčania vabank a Peterek presnou strelou z kruhu znížili v oslabení. V závere v presilovke a v hre bez brankára dal kontaktný gól Hoelscher.sa však už vyrovnať nepodarilo a skončili na 9. mieste.