Nitra zdolala v 2. finále Slovan 2:1 pp, vyrovnala sériu na 1:1

druhý zápas finále Kaufland play off Tipos extraligy:



HC Slovan Bratislava - HK Nitra 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 60. Jääskeläinen (MacKenzie, Takáč) - 52. Buncis (Buček, Nemec), 72. Raskob (Hrnka, Krivošík). Rozhodovali: M. Novák, Korba - Gegáň, Bogdaň, vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 10.016 divákov (vypredané).



HC Slovan Bratislava: Windsor - Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, MacKenzie, Breton, Beňo - Yogan, Kytnár, Matoušek - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Haščák, Rapuzzi, Zigo - Lukošik, Bezák, Chalupa - Šotek



HK Nitra: Honzík - Nemec, Mezei, Švarný, Raskob, Vitáloš, Rais, Volko - Krivošík, Buncis, Buček - Sýkora, Rockwood, Holešinský - Tvrdoň, Hrnka, Bajtek - Drábek, Múčka, Varga



/stav série: 1:1/







Slovan, ktorý nastúpil už aj s kapitánom Sersenom, mal vo vypredanej hale od úvodu herne navrch. Nitra však oproti prvému finálovému zápasu tesnejšie bránila a nepúšťala domácich tak často do blízkosti svojej bránky. Až v 12. min pri presilovke Slovana po strele Rapuzziho dorazil puk do siete Harris, arbitri však po porade s videorozhodcom gól neuznali pre hru so zdvihnutou hokejkou. O minútu sa situácia zopakovala, brankár Nitry Honzík si nepostrážil puk odrazený od zadného mantinelu a Breton ho dostal do bránky, no podľa rozhodcov ho dosiahol rukou a tak gól opäť neplatil. Nitrania trpezlivo bránili a čakali na svoje šance, za zmienku stojí v 1. tretine akcia Raskoba spoza bránky a nevyužitá príležitosť Tvrdoňa v 16. min, keď domácich podržal brankár Windsor.



Druhú dvadsaťminútovku začali "belasí" presilovkovým náporom, neujala sa strela Haščáka a v ideálnej pozícii sa nepresadil ani Breton. Nitra naďalej obetavo bránila a v 26. min sama "podkúrila" Vargom. Na druhej strane neprelomil bezgólový stav Harris, ktorý sa po prihrávke Takáča rútil sám na Honzíka, ale bekhendom zamieril vysoko nad. Slovan zlyhával v koncovke, v 35. min Yogan zoči-voči Honzíkovi nechal puk za sebou a ani nezakončil. Veľkú možnosť na otvorenie skóre zahodil na opačnom konci Buncis, ktorý sám pred Windsorom netrafil puk po prihrávke Bučeka. V 39. min domáci Zigo po zrážke nepríjemne dopadol na rameno a hlavu a zranený zostal ležať na ľade, napokon ho museli odniesť so zafixovaným krkom na nosidlách. Po prvotnom vyšetrení ho s narazenou hlavou a chrbticou odviezli podľa RTVS sanitkou do nemocnice. V útoku ho nahradil Chalupa.



Dráma gradovala v 3. tretine. V 48. min mohli otvoriť skóre Nitrania, Buček však v samostatnom nájazde stroskotal na Windsorovi. O dve minúty neskôr prišli domáci aj o obrancu Bretona, ktorého zasiahol puk po strele súpera do tváre a zakrvavený zamieril z ľadu rovno do ošetrovne. Trpezliví hostia sa dočkali v 52. minúte. Buček potiahol akciu po pravom krídle, prihral na os Buncisovi, ktorý strelou švihom prestrelil Windsora - 1:0. Slovan kontroval brejkom Takáča, ktorého zastavil betónom Honzík. Domáci v závere vystupňovali svoj tlak, ale obrana Nitry na čele s pozorným Honzíkom odolávala. Dve minúty pred koncom Slovan odvolal brankára a skúsil to v power play. Minútu a šesť sekúnd pred koncom Mezei úmyselne posunul bránku hostí a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, Yogan však minul žŕdku. Domáci sa napokon dočkali vyrovnania, 13 sekúnd pred koncom Jääskeläinen delovkou z prvej trafil výstavne a poslal duel do predĺženia.



V ňom najprv nepremenili dobré šance domáci Haščák, Matoušek a Rapuzzi, v situácii 3 na 1 zlyhal dvakrát aj Kytnár. Na opačnej strane unikol Holešinský, ale svoj blafák nedotiahol do konca. Zverenci Andreja Podkonického určovali tempo hry v predĺžení, no vo finálnej fáze stroskotávali na obetavej defenzíve hostí a skvelom Honzíkovi. Rozhodujúci moment prišiel v 12. min predĺženia, keď obranca hostí Raskob podržal puk, prešiel modrú čiaru a trafil strelou švihom parádne pod hornú žŕdku - 1:2.









Bratislava 23. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v sobotu v druhom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 2:1 po predĺžení a vyrovnali stav série na 1:1. O triumfe hostí rozhodol v 72. minúte obranca Willie Raskob.Zápas priniesol obrovskú drámu. Bezgólový stav prelomil v 52. minúte útočník hostí Filips Buncis, Slovan si vynútil predĺženie vďaka výstavnej strele Joonu Anttoniho Jääskeläinena 13 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. O prvej prehrena domácom Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu v tohtoročnej vyraďovačke napokon rozhodol americký bek Raskob. Séria sa presúva pod Zobor, tretí duel je na programe v utorok opäť o 18.30 h.