TIPSPORT LIGA: Bystrica vyhrala v Košiciach, naďalej je lídrom tabuľky

HC Košice - HC '05 iClinic Banská Bystrica 2:4 (1:0, 0:1, 1:4)



Góly: 18. Belluš (Chovan, Haščák), 59. Růžička (Suja, Michalčin)- 25. Lunter (Southorn), 43. Hrnka (Ďatelinka), 46. Mihálik (Hrnka, Šoltés), 60. Lamper (Gabor, Šťastný). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Orolin, Rojík, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 5143 divákov.



HC Košice: Košarišťan - Slovák, Repe, Čížek, Růžička, Michalčin, Cibák, Bučko - Majdan, Chovan, Haščák - Rapáč, Skokan, Klhůfek - Belluš, Bortňák, Bezúch - Jokeľ, Suja, Milý



HC '05 iClinic Banská Bystrica: Beskorowany - Ďatelinka, Brejčák, Southorn, Mihálik, Nemčík, Cardwell, Zubák - Šoltés, Hrnka, Lamper - Lunter, Hickmott, Jääskälainen - Bartánus, Bubela, Hohmann - Kabáč, Šťastný, Gabor - Fafrák

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Nitra 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 12. Magosi (Beauviller, Ross), 62. Beach (Beauviller, Ross) - 3. Čaládi (Minárik, Šimun). Rozhodovali: Korba, Snášel - Beniač, Bogdaň, vylúčení: 1:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1235 divákov.



Miškovec: Rajna - Vojtkó, Ross, Vandane, Láda, D. Kiss, Szirány, Göz - Reszegh, Vas, Ritó - Beauviller, Harrison, Rodman - Magosi, Galanisz, Beach - P. Kiss, Miskolczi, Farkas - Lövei



HK Nitra: Šimboch – Graham, Olsen, Morrison, Mezei, M. Versteeg, Pupák, Korím – Rác, Kollár, Blackwater - Scheidl, Kerbashian, Buček - Csányi, Lušňák, Fominych - Šimun, Minárik, Čaládi - S. Rácz

HC 07 WPC Koliba Detva - MAC Újbuda 3:2 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)



Góly: 35. J. Sýkora (TS), 48. Šišovský (Mar. Chovan, J. Sýkora), 63. J. Sýkora - 27. Strech (Sorfon, Terbócs), 38. Langkow (Orban, Klempa). Rozhodovali: Lokšík, Orolin - Jurčiak, Stanzel, vylúčení: 4:8 na 2 min, navyše Šišovský 10 min za nešportové správanie - Bodó za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 527 divákov.



HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík - Martin Chovan, Gachulinec, Kuklev, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík – J. Sýkora, P. Zuzin, Šišovský – R. Gašpar, Podešva, M. Surový – Žilka, V. Fekiač, Török – Ľupták, Čacho, Čenka - Valent



MAC Újbuda: Bálizs – Carlisle, Garát, Macaulay, McNally, Fejes, Pozsgai, Bugár – Sorfon, Stretch, Terbócs – Bodó, Langkow, Szigeti – Klempa, Pitt, Orban – Kreisz, Nagy, Majoross - Schlekmann

HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 53. Zagrapan (Takáč), 59. Leclerc (Takáč). Rozhodovali: Valach, Kókai – Durmis, Soltész, vylúčení: 4:6, navyše Hančák (Michalovce) 5 + DKZ za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, presilovky a oslabenia: 0:0, 1814 divákov.



Poprad: Vošvrda – Kozák, Ulrych, Brejčák, Kramár, Erving, Ťavoda, Magovac – Handlovský, Bjalončík, Vandas – Takáč, Zagrapan, Leclerc – Mlynarovič, Paukovček, Kundrik – Králik, Matej Paločko, R. Svitana



Michalovce: Trenčan – Dalhuisen, Ventelä, Hančák, Mesikämmen, Vorobjev, Kolba, Zekucia – Giľák, Lalancette, Mašlonka – Juusela, Galamboš, Mesároš – Safaralejev, Linet, Hvila – Chalupa, Toma, Hamráček – Borov

HC Mikron Nové Zámky - MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:4 pp a sn (1:2, 3:0, 0:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 10. Bajtek (Hatala), 27. Rogoň (Urban, Jakúbek), 34. Jakúbek (Rogoň), 37. Urban (Pospíšil, Andrisík), rozhodujúci sam. nájazd Pospíšil – 10. Vybiral (Kurali), 11. Róbert Huna (Richard Huna, Rudolf Huna), 56. Kriška (Petran, Vybiral), 58. Róbert Huna (Kriška). Rozhodovali: Fridrich, Juhász, Vyšný, Kis-Király, vylúčení: 6:4 na 2 minúty, navyše Fábry (Nové Zámky) a Roman (Liptovský Mikuláš) po 10 min za hrubosť, Bajtek (Nové Zámky) 10 min za vrazenie na mantinel, Richard Huna (Liptovský Mikuláš) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 758 divákov.



Nové Zámky: Kristín – Šmach, Mikuš, Hatala, Ordzovenský, Hain, Drtina, Dlugoš – Pospíšil, Urban, Stupka – Štumpf, Bajtek, Jurík – Jakúbek, Fábry, Rogoň – Múčka, Hruška, Andrisík



Liptovský Mikuláš: Bátory — Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný, Kalousek — Uhrík, Tamáši, Kriška — Vybiral, Lištiak, Nechaj — Lunter, Oško, Piatka - Ri. Huna, Ró. Huna, Ru. Huna



Na snímke tréner Slovana Roman Stantien v zápase 17. kola hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 27. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovan Bratislava - Dukla Trenčín 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)



Góly: 4. Matoušek (Zigo), 9. Zigo (Abdul), 28. Štajnoch, 33. Puliš (Jendek, Matoušek), 46. Sersen (Puliš, Šedivý) – 4. Sojčík (Mikyska, Štach), 36. Alderson (Valach), 52. Džugan (Mikyska, Valach). Rozhodovali: Novák, Müllner – Gegáň, D. Konc ml., vylúčení: 5:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5280 divákov.



Slovan: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Hudec – Bondra, Zigo, Abdul – Jendek, Puliš, Matoušek – Žitný, Kukumberg, Sloboda – Miklík, Urbánek, Pance



Trenčín: Valent – Rajnoha, McCormack, Štach, Sládok, Starosta, Stacha, Dužek – Sojčík, Mikyska, Alderson – Hegyi, Sádecký, Valach – Bartovič, Švec, Hlinka – Džugan, Ferényi, Chromiak – Luhový

Tabuľka:



1. Banská Bystrica 15 10 2 1 2 48:26 35



2. Slovan Bratislava 16 9 3 1 3 53:33 34



3. Zvolen 15 10 0 0 5 53:40 30



4. Košice 16 7 3 2 4 46:36 29



5. Miškovec 16 5 3 2 6 42:39 23



6. Michalovce 16 6 1 3 6 36:40 23



7. Detva 16 6 2 0 8 48:48 22



8. Trenčín 15 6 1 2 6 41:44 22



9. Nitra 16 5 1 3 7 42:45 20



10. Poprad 16 4 2 4 6 42:46 20



11. Újbuda 16 6 0 2 8 47:57 20



12. Nové Zámky 15 4 2 0 9 39:48 16



13. Liptovský Mikuláš 16 2 2 2 10 28:63 12



Bratislava 27. októbra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 17. kola Tipsport ligy na ľade Košíc 4:2 a figurujú na čele tabuľky. Pre "" to bolo už deviate ligové víťazstvo za sebou, naposledy prehrali 27. septembra doma s Novými Zámkami.Nezaváhal ani druhý Slovan, ktorý doma privítal Trenčanov a zdolal ich 5:3. Na vedúcu Bystricu tak stráca jediný bod. Tretí Zvolen mal v nedeľu voľno a štvrté sú Košice. Už na piate miesto poskočili hráči DVTK Jegesmedvék Miškovec, ktorí doma zdolali HK Nitra tesne 2:1 po predĺžení. Pre maďarský klub to bolo už tretie víťazstvo za sebou. Nitra je s 19 bodmi desiata.Štvrtú prehru v sérii zaznamenali hráči Michaloviec, keď nestačili na domáci Poprad a prehrali 0:2. Detva si poradila s druhým maďarským zástupcom MAC Újbuda 3:2 po predĺžení, a v súboji z chvosta tabuľky zdolali predposledné Nové Zámky posledný Liptovský Mikuláš 5:4 po samostatných nájazdoch.Po 17. kole je na čele produktivity i tabuľky kanonierov Marcel Haščák z Košíc, ktorý nazbieral 21 bodov za 13 gólov a osem asistencií. Druhý je už Ján Sýkora z Detvy, v nedeľu zaznamenal dva góly a asistenciu a dokopy má na konte 20 bodov (12+8). Rovnako nazbieral aj Michal Chovan z Košíc (5+15).Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v šlágri 17. kola Tipsport Ligy na ľade HC Košice 4:2. "" tak natiahli víťaznú sériu už na osem zápasov a zároveň sa udržali na prvej priečke tabuľky. Košičania sú priebežne na 4. mieste.V úvodných minútach sa Košičania prezentovali častejšou streľbou, ale brankár hostí Beskorowany bol pozorný. Na opačnej strane zaujal v 3. minúte strelecký pokus Šťastného, po ktorom zazvonila žŕdka košickej bránky. V 6. minúte sa hostia počas presilovky usadili v pásme "," ale svoj tlak nedoviedli do gólového konca. Košičania odpovedali únikom dvoch proti jednému v 8. minúte, ale ani Skokanova strela nezmenila bezgólové skóre. V 18. minúte domácim vyšla presilovková kombinácia, ktorú zakončil Belluš svojím prvým gólom v sezóne - 1:0.Okamžite po buly mohol zvýšiť náskok domácich Bezúch, ale jeho únik zmaril Beskorowany. Aj pri ďalšej presilovke Košičanov sa zmenilo skóre, tentoraz však v prospech hostí. Lunter strelou spoza brániaceho hráča prekonal Košarišťana a vyrovnal na 1:1. V oslabení mohli skórovať aj Košičania, Skokan však v 29. minúte nebol úspešný. Hostia mali v druhej tretine viac z hry, častejšie držali puk na svojich hokejkách a nepúšťali domácich do výhodných streleckých pozícií.Hostia potvrdili svoju prevahu v úvode tretej časti. Najskôr napriek tlaku Košičanov zvládli oslabenie a krátko po ňom Hrnka upravil na 1:2. V 46. minúte si premiérový gól v sezóne pripísal aj obranca hostí Mihálik, keď skóroval pri signalizovanom treste domácich - 1:3. Dvojgólový náskok "" bol smerodajný pre ďalší priebeh zápasu. Hostia ho kontrolovali, v ofenzívnych výpadoch zbytočne neriskovali a spoľahlivý bol aj brankár Beskorowany. V 59. minúte ho prekvapila strela obrancu Růžičku, ktorý upravil na 2:3. Gólovú bodku za stretnutím dal pri powerplay domácich Lamper - 2:4.Hokejisti DVTK Jegesmedvék Miškovec zvíťazili v nedeľňajšom zápase 17. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad HK Nitra 2:1 po predĺžení. Pre maďarský klub to bolo už tretie víťazstvo za sebou a poskočil na 5. miesto tabuľky. Nitra je desiata s 19 bodmi.Nitra mala výborný štart do zápasu a už v 3. minúte išla do vedenia, keď sa presadil Čaládi. Následné minúty veľa vzruchu nepriniesli a zápas sa rozhýbal až po desiatich minútach, keď hrali domáci presilovku. Najprv Galanisz triafal do odkrytej bránky, ale puk zrazil jeden z obrancov, no v 12. minúte už Miškovec vyrovnal zásluhou Magosiho - 1:1. Nasledoval ďalšia presilovka domácich a ďalšia príležitosť Beacha, ale pred Šimbochom nepochodil.V druhej časti si zahrali v početnej výhode aj hostia, ale veľa vody nenamútili. Až v 28. minúte sa dostal do gólovej šance Kollár, ale Rajna jeho pokus vyrazil. Chvíľu na to neuspel po individuálnej akcii Csányi a v 34. minúte ani Blackwater. Bučekovi zase pokazil samostatný nájazd Vandane, ktorý ho zozadu čisto obral o puk.Domáci sa mohli dostať do vedenia v 44. minúte, keď si Magosi nakorčuľoval pred bránku a Šimboch musel predviesť parádny zákrok. V ďalších minútach sa hra kúskovala, tempo upadlo a s pribúdajúcim časom sa oba tímy viac a viac sústredili na pozornú defenzívu. V 54. minúte mohol rozhodnúť Kollár, ale trafil len do Rajnu.Duel tak pokračoval v predĺžení, v ktorom strhol výsledok na stranu Miškovca Beach.Hokejisti Detvy zvíťazili v nedeľňajšom zápase 17. kola Tipsport ligy nad domácom ľade nad MAC Újbuda 3:2 po predĺžení.Domáci si v úvode duelu zahrali presilovku a blízko gólu bol Šišovský, no jeho dorážku pokryl Bálizs. Hru v početnej výhode si potom vyskúšali aj hostia, ale nevedeli sa poriadne usadiť v pásme a nevytvorili si žiadne väčšie šance. Tú mal až v 13. minúte Sofron, ktorý však sám pred bránkou Petríka neprekonal. V ďalších minútach sa na ľade najmä bojovalo a mužstvá išli do šatní za bezgólového stavu.Skóre mohli ako prví otvoriť Detvania, keď sa po chybe hosťujúcej obrany dostal do úniku Čacho, ale naložil s ním zle a Bálizs nemal s jeho strelou spomedzi kruhov žiadny problém. Krátko na to udrelo na druhej strane. Sorfon poslal pas pred bránku na voľného Strecha a ten poľahky zasunul puk do odkrytej siete - 1:0. V 35. minúte sa dostal do úniku J. Sýkora, Carlisle ho zastavil nedovolene a rozhodca nariadil trestné strieľanie. J. Sýkora ho premenil a vyrovnal na 1:1. Hostia sa však už o tri minúty opäť ujali vedenia. Po chybe Petríka doklepol puk do siete Langkow - 2:1.Detvania sa od úvodu tretej tretiny snažili o vyrovnanie a vypracovali si niekoľko šancí. Veľkú mal J. Sýkora, no skvelým zákrokom sa blysol Bálizs, po ňom nepochodil ani Šišovský, ktorý sa vrátil do hry po desaťminútovom osobnom treste. V 48. minúte mu to však už vyšlo, keď dorazil do siete Chovanov nahodený puk - 2:2. Detva mohla duel otočiť ešte v riadnom hracom čase, ale podarilo sa jej to až v predĺžení. V 63. minúte využil presilovku J. Sýkora.Popradčania sa doma proti Michalovčanom predstavili s novým hlavným trénerom na lavičke. Po abdikácii Františka Štolca mladšieho prevzal kormidlo ostrieľaný tréner Peter Mikula. "" ale naďalej pokračovali v hernej kríze. Hostia mali viac z hry a zastavili ich až časté vylúčenia. Po jednej z chýb hosťujúcej obrany takmer prepasíroval puk cez Trenčana do siete Zagrapan, z bránkovej čiary ho však v poslednej chvíli odpálil pohotový Dalhuisen. Na konci 9. minúty putoval predčasne pod sprchy po faule na Mateja Paločka Hančák. Domáci však dlhú, až päťminútovú presilovú hru nevyužili, mali dokonca problém prejsť za útočnú modrú čiaru. Gól na hokejke mal v 14. minúte Bjalončík, ale brankár hostí sa prezentoval famóznym zákrokom. Ani druhá tretina gól nepriniesla, hral sa však obojstranne zaujímavý hokej. Popradský marazmus podčiarkla takmer dvojminútová početná výhoda o dvoch hráčov pre domácich, v ktorej "" síce ostreľovali bránku Adama Trenčana z každej pozície, ale do siete sa puku nechcelo. V jednej z ojedinelých šancí hostí pohrozil nebezpečným zakončením Toma, jeho delovka však skončila na maske Vošvrdu.Vyrovnaná partia sa hrala aj v poslednej dvadsaťminútovke. Na ľade sa veľa bojovalo. Rozuzlenie remízovej drámy v malom východoslovenskom derby priniesla až 53. minúta. V nej hostia prepadli v útoku a nestihli sformovať obranné rady. Medzeru v defenzíve využil Zagrapan, ktorý namieril presne k žrdi Trenčanovej bránky na 1:0. Hostí hnala do útoku početná skupina fanúšikov. Dve minúty pred koncom riadneho hracieho času stiahla Dukla z hry brankára, ale hostia si nerozumeli v rozohorávke a to využil Leclerc, ktorý poslal puk do opustenej brány hostí. Popradský brankár Tomáš Vošvrda si tak udržal tretie čisté konto v prebiehajúcej sezóne.Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "."V súboji predposledného s posledným tímom ligy začali aktívnejšie Novozámčania. V 3. minúte sa v dobrých pozíciách ocitli Dlugoš aj Hruška, ale prvý netrafil bránu a druhý poslal puk len do brankára. Vedenia sa však ujali hráči Liptovského Mikuláša. Vybiral si spracoval puk v tesnej blízkosti pred Kristínom a pohodlne ho poslal do siete. Tento stav vydržal len 9 sekúnd, keďže hneď z prvého útoku po vhadzovaní vyrovnal Bajtek. Prešlo ďalších 19 sekúnd a stav skóre sa menil znova. Po zakončení z ľavého kruhu poslal Liptákov do vedenia Róbert Huna.Na začiatku 2. tretiny mohol opäť vyrovnať Bajtek, ale trafil len žrdku Bátoryho brány. Na druhej strane mohol navýšiť vedenie Mikulášanov Roman, ale ponúknutú príležitosť nevyužil. Bajtekova formácia mala tiež možnosť dorovnať skóre a zo svojej aktivity vyťažila aspoň presilovú hru. To sa ukázalo ako veľmi dôležité, pretože Rogoň v nej gólovo zakončil peknú akciu na jeden dotyk s Urbanom a Jakúbekom. Po prvý raz sa v zápase dostali do gólového náskoku domáci až v 34. minúte vďaka zásahu Jakúbeka, ktorý poslal puk popod Bátoryho vyrážačku. Novozámčania pridali aj štvrtý gól, keď sa po prihrávke Pospíšila zblízka presadil Urban.Tretie dejstvo prinieslo viacero nepresností. V záverečnej tretine sa hra výrazne pritvrdila a pribudlo niekoľko vzájomných trestov. Za vzájomnú potýčku pobudla na trestnej lavici štvorica Múčka, Oško, Fábry, Roman, pričom tretí a štvrtý z nich si odsedeli osobné tresty. Neskôr ich napodobnili aj Richard Huna s Bajtekom. V hre 4 na 4 sa však ani jeden z tímov nedostal do väčšej gólovej príležitosti. Dobre našliapnuté mal Rogoň, ale z ľavej strany neuspel. K slovu sa tak dostali hostia. Petran vyslal krížnu prihrávku pred bránu Kriškovi a ten pohodlne prekonal Kristína. Liptáci sa aj naďalej snažili o gól a ich úsilie korunoval v 58. minúte Róbert Huna. Duel tak dospel do predĺženia.V predĺžení pálil Mikuš, ale jeho dobre mierenú strelu Bátory lapačkou vyrazil. Možnosť rozhodnúť mali aj Urban a Pospíšil, ale bez úspechu. Rovnako to dopadlo, keď sa v dobrých šanciach ocitli Drtina a Andrisík. O výsledku nakoniec rozhodli samostatné nájazdy. Uspeli v nich Novozámčania, na strane ktorých sa presadili Rogoň, Pospíšil a Jakúbek, kým na strane hostí strelil gól iba Uhrík.Ladislav Branikovič, tréner Nových Zámkov: "Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: ". "Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 17. kola Tipsport Ligy nad Duklou Trenčín 5:3.Domáci hokejisti hrali hneď v úvode presilovú hru, ale Valent v bránke hostí musel riešiť počas nej iba jedinú strelu. Po návrate vylúčeného Štacha však Matoušek dobre zareagoval na odrazený puk a poslal "" do vedenia. Už o 15 sekúnd neskôr bolo vyrovnané, Brusta prekvapil z uhla Sojčík. Slovan bol potom lepší, kombinačnejší a častejšie sa dostával k streľbe. V 10. minúte predviedol cit pre prihrávku Abdul, ktorý po peknej individuálnej akcii naservíroval puk Zigovi, center Slovana vzápätí strelil svoj 10. gól v sezóne. Ďalšie šance domáci nevyužili, Valent sa vyznamenal najmä pri strele Miklíka. Na druhej strane neuspel v samostatnom úniku Džugan.Po prestávke mal prvú šancu Kukumberg, Slovan pokračoval v nápore. Jeho hráči boli častejšie v útočnom pásme ako Trenčania a v 28. minúte po chybe Stachu pridal tretí gól Štajnoch. Ďalšie šance mali Šedivý a opäť Kukumberg, ujala sa až dorážka Puliša v 33. minúte - 4:1. Štvrtý presný zásah Slovana musel ešte odobriť videorozhodca. Dukla sa dostávala pred Brusta sporadicky, no v 42. potiahol puk po pravej strane Alderson, poslal ho pred bránku, do siete ho napokon nešťastne poslal domáci Jendek 4:2.V tretej tretine hrali "" presilovku 5 na 3, ale pokazil ju faul Ziga. Definitívne rozhodnutie napokon prišlo pri hre 4 proti 4, keď Valenta prekonal Sersen. Domáci napokon prišli o trojgólový náskok, posledné slovo mal v presilovke hostí Džugan. Viac gólov už nepadlo a Slovan tak zaknihoval tretie víťazstvo v sérii. Pre Trenčín to bola naopak tretia prehra po sebe.Roman Stantien, tréner Slovana: "."Ján Pardavý, tréner Trenčína: "."Michal Sersen, kapitán Slovana: "."